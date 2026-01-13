35 ans après son exploit au Mans, cette voiture au moteur unique au monde débarque enfin à Rétromobile

Les voitures de compétition qui ont marqué l’histoire de l’automobile ne manquent pas, mais certaines possèdent une aura plus particulière. Est-ce le cas de la Mazda 787B ?

La réponse est peut-être subjective, mais rien que le son hurlant de son moteur mérite à lui seul une coupe. Ce bloc quadri-rotor atmosphérique s’est illustré pendant 24h en 1991 en remportant l’une des courses les plus iconiques du monde. Le dimanche 23 juin 1991, le pilote Johnny Herbert permet à la marque de remporter pour la première fois la course d’endurance sarthoise.

Le salon Rétromobile sera l’occasion d’approcher cette légende de la compétition. Enfin, l’exemplaire qui a remporté la course réside de façon permanente au musée Mazda à Hiroshima. Il s’agit d’une réplique basée sur un châssis authentique, le n°002 de réserve à l’époque.

Le fil conducteur de cette édition 2026 de Rétromobile sera donc le moteur rotatif, une technologie que seul Mazda a eu la volonté de faire perdurer. Encore aujourd’hui, le MX-30 REV bénéficie de ce type de mécanique, uniquement en tant que générateur.

Il sera ainsi possible de découvrir, ou redécouvrir, la Mazda Cosmo Sport 110S de 1968, le premier modèle équipé d’un bi-rotor (2 x 491 cm3) d’une puissance de 110 ch. Ce coupé long et effilé peut atteindre 185 km/h en vitesse de pointe.

Moins connu, le coupé Luce R 130 mérite le détour. Dérivé de la berline dessinée par Giorgetto Giugiaro, le coupé Luce (pour Lumière) est d’une grande élégance. Il s’agit de la seule Mazda à moteur rotatif traction avant puisque tous les autres modèles sont à architecture propulsion. Très rare, ce coupé n’a été fabriqué qu’à 976 unités et à peine 200 seraient encore en circulation aujourd’hui. L’exemplaire exposé date de 1969 et bénéficie d’un bi-rotor (2 x 491 cm3) développant 128 ch.

Enfin, le dernier coupé visible sur le stand n’est autre que le coupé RX-7, un modèle également emblématique datant ici de 1979. Sous le capot, le bi-rotor (2 x 573 cm3) de 105 ch lui permet de filer à 210 km/h.