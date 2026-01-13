Les batteries du Volvo EX30 électrique peuvent prendre feu si on les charge à plus de 70%, mais pas chez nous
Le Volvo EX30, ce crossover électrique urbain, souffrirait d’un problème pouvant mener jusqu’à un feu de batterie dans les cas les plus graves. Volvo France nous précise que les exemplaires commercialisés chez nous ne sont pas concernés.
L’information a été diffusée au Royaume-Uni notamment par les journalistes d’Autocar et concerne le Volvo EX30, ce crossover urbain 100% électrique qui figurait un temps parmi les meilleures ventes de modèles dépourvus de moteur thermique en Europe.
Elle concerne un petit nombre de véhicules, puisqu’on parle de « 0,02% d’exemplaires fabriqués entre 2024 et aujourd’hui équipés des batteries de 69 kWh sur les 33 777 construits au total sur cette période possédant ces accumulateurs-là ».
Risque d’incendie
Le problème en question ? Un risque de surchauffe des batteries lithium-ion du véhicule, qui peut mener à un feu de batteries (et à l’embrasement du véhicule entier) dans le pire des cas. Toujours d’après les journalistes d’Autocar, la division britannique de Volvo a demandé aux clients concernés de ne pas charger leur véhicule à plus de 70% : le risque d’embrasement serait inexistant sous ce pourcentage de charge.
A noter qu’en cas de dysfonctionnement grave de ce genre, l’ordinateur de bord de la voiture afficherait le message suivant : « danger ! Surchauffe batterie. Immobilisez le véhicule en sécurité et sortez de la voiture ».
Les exemplaires français pas concernés
Au Royaume-Uni, Volvo est en train d’organiser une campagne de rappel et Volvo France nous précise que les exemplaires distribués dans notre pays ne sont pas concernés par ce problème. Ce souci touche uniquement les modèles équipés de la grosse batterie de 69 kWh (en version Single Motor Extended Range et Twin Motor Performance). Ceux dotés de la petite batterie de 49 kWh n’ont rien à craindre.
