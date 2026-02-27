La nouvelle version de la Peugeot 9X8 gagnera au moins un titre cette année...

Les temps sont durs pour les constructeurs français et ça se ressent directement sur les programmes sportifs. Chez Renault, par exemple, le nouveau patron a décidé de refermer le programme de Dacia au Dakar (logique après la victoire lors de la dernière édition du rallye-raid) mais aussi celui d’Alpine dans la catégorie Hypercar du championnat du monde d’endurance. Malgré une victoire opportuniste lors de la saison dernière, l’écurie française n’a donc plus qu’une chance de gagner les 24 Heures du Mans et le championnat cette saison 2026 avant l’arrêt du programme. Compte tenu de la dynamique actuelle du programme, c’est hélas peu probable face à Ferrari, Toyota et tous les autres.

Et Peugeot, alors ? Le groupe Stellantis vient de confirmer des pertes abyssales au titre du bilan comptable de l’année 2025 et la dernière fois qu’on avait vu de mauvais chiffres au sein de l’ancien groupe PSA, la marque au lion s’était obligée à quitter les 24 Heures du Mans. Mais aux dernières nouvelles (ça pourrait bien sûr vite changer), Peugeot Sport continue son programme Hypercar.

Voici la 9X8 de 2026

Peugeot Sport dévoile officiellement la version « 2026 » de la 9X8, qui en est déjà à sa quatrième saison et demie de compétition (elle avait débuté sur la seconde moitié de la saison 2022 après les 24 Heures du Mans de cette année-là). Handicapée par un concept technique en décalage avec une évolution brutale du règlement juste avant ses débuts, elle n’a jamais réussi à briller véritablement même si elle a plusieurs fois terminé sur le podium lors de courses en-dehors des 24 Heures du Mans.

Cette 9X8 « 2026 » adopte une nouvelle livrée évoquant les couleurs historiques des Peugeot GTI : « les PEUGEOT 9X8 2026 adoptent les couleurs historiques de la PEUGEOT GTi, apparues pour la première fois sur la 205 GTi lors de son lancement en 1984. L’emblématique Blanc Okenite occupe une place centrale et devient la couleur de lancement de la nouvelle E‑208 GTi », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Dernière chance cette saison ?

La première manche du championnat du monde d’endurance 2026 se déroulera le week-end du 28 mars au Qatar puis il y aura les 6 Heures d’Imola, les 6 Heures de Spa, les 24 Heures du Mans, les 6 heures de Sao Paulo, Lone Star Le Mans aux USA, les 6 Heures de Fuji et les 8 Heures de Bahreïn. Autant d’opportunités pour la 9X8 de remporter enfin une victoire. Et après ? Peut-être que tout dépendra des annonces du grand patron de Stellantis Antonio Filosa, dont le plan de redressement est attendu en mai prochain.