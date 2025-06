Peugeot pourrait concevoir une toute nouvelle Hypercar pour améliorer ses résultats

Lorsque Peugeot a annoncé son grand retour dans la catégorie de pointe de l’endurance avec sa 9X8, le but était bien évidemment de remporter les 24 Heures du Mans comme avaient déjà réussi à le faire les 905 et autres 908 diesel avant elle.

Depuis les premières courses de la 9X8 dans le championnat du monde d’endurance en 2022, hélas, rien ne s’est passé comme prévu pour Peugeot Sport. Victime d’un ajustement de la réglementation qui a largement perturbé le plan de marche de l’écurie française qui avait conçu sa voiture autour d’un règlement très précis, Peugeot Sport s’est contenté depuis de résultats très modestes.

La 9X8 actuelle ne fonctionne pas

Peugeot Sport a encore dû se contenter d’un résultat décevant aux dernières 24 Heures du Mans, avec une onzième place finale après la disqualification d’une des Ferrari de pointe. Malgré de profondes modifications apportées l’année dernière pour rendre les 9X8 plus compétitives, elles manquent cruellement de vitesse face aux meilleures voitures de la catégorie Hypercar.

Une toute nouvelle voiture pour enfin gagner

Voilà pourquoi les dirigeants de Peugeot Sport et de la division compétition de Stellantis ne se disent plus fermés à l’idée de concevoir une toute nouvelle voiture pour arriver à un meilleur niveau. « Pour Peugeot, concourir dans le championnat WEC sans être en position de gagner Le Mans n’a aucun sens. On a deux possibilités pour améliorer la situation : attendre que les instances réglementaires ne nous donnent une Balance de performance plus favorable ou concevoir une toute nouvelle voiture », affirme le directeur technique de Peugeot Sport Olivier Jansonnie aux journalistes anglais d’Autosport.

Jean-Marc Finot, le président de Stellantis Motorsport, est du même avis : « Peugeot a besoin du bon outil pour gagner », explique-t-il. Toujours d’après Autosport, Peugeot Sport serait en train de négocier avec l’organisateur du WEC pour préparer une nouvelle Hypercar d’ici 2027.

Ce qui est en soi une bonne nouvelle, car cela signifierait que Peugeot Sport n’est pas près d’abandonner l’endurance et les 24 Heures du Mans. Sortir par la petite porte sans beaux résultats aurait été un terrible aveu d’échec.