Voici la nouvelle Peugeot 9X8 (2024) qui compte bien se venger face à Ferrari, Porsche et Toyota

Les débuts en compétition de la Peugeot 9X8 ont été difficiles. Lancée dans le championnat du monde d’endurance à partir de la fin 2022, elle a enchaîné les courses ratées et souffrait aussi bien d’une fiabilité médiocre que de performances très loin des références (Toyota, Ferrari et Porsche). Les choses se sont considérablement améliorées en ce début de saison 2024 sur le plan des performances, même si les lionnes françaises ont raté (de peu) une belle deuxième place finale aux 1812 km du Qatar il y a quelques jours.

Mais depuis le début de l’année 2023, Peugeot Sport travaillait sur une version profondément évoluée de cette 9X8 pour viser de meilleurs résultats. Rappelons qu’elle était handicapée par sa philosophie de conception très audacieuse, misant sur un aérodynamisme différent de celui des Hypercars concurrentes, imaginé après la lecture du règlement technique tel qu’il avait été établi en 2020. Il se trouve que depuis, la réglementation avait changé et désavantageait la 9X8 sans que l’équipe ait pu revoir la conception de l’auto pour s’y adapter.

Des tailles de pneus différentes et un aileron arrière

Cette version évoluée de la 9X8 s’adapte précisément à cette évolution réglementaire décidée en 2022. Elle utilise des pneus avant d’une largeur de 29 cm et des gommes arrière larges de 34 cm au lieu des précédentes montes larges de 31 cm aux quatre coins, ce qui doit améliorer considérablement la motricité de la voiture. Elle gagne aussi un aileron fixe et modifie « environ 90% de sa carrosserie » en conséquence. Techniquement, elle se rapproche désormais des Ferrari 499P et autres Toyota GR010 dans la catégorie des LMH. Rappelons que les Alpine, Cadillac, Porsche et autres Lamborghini répondent elles à la réglementation LMDh différente (les deux types d’autos courant via une « balance de performance » nivelant leur rythme).

Cette nouvelle 9X8 évoluée prendra part à toutes les courses restantes du championnat du monde d’endurance 2024, y compris les célèbres 24 Heures du Mans en juin prochain. Elle visera désormais la victoire.