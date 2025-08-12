Jeep estime que ses voitures étaient devenues trop chères

Jeep a longtemps été la marque la plus rentable de l’ancien groupe FCA. A son apogée en 2018, elle a d’ailleurs dépassé largement le million de voitures vendues dans le monde (973 227 rien qu’aux Etats-Unis) avant de retomber fortement : l’année dernière, elle n’a écoulé que 587 722 autos neuves de l’autre côté de l’Atlantique.

Cette baisse des ventes sur le premier marché de Jeep a été attribuée à l’abandon du Cherokee (qui revient enfin au catalogue) mais aussi à une hausse des prix jugée trop importante. Comme le rapportent les journalistes de Carscoops, le nouveau directeur de Jeep Bob Broderdorf estime que ces problèmes ont justement été traités.

« Tous les prix ont été ajustés »

Il affirme que « tous les prix en-dehors de ceux du Wrangler ont été ajustés en conséquence », ce qui permet d’après lui de mettre fin à ce « problème de prix ». Dans le détail, cependant, les baisses de prix se limitent à quelques milliers de dollars au mieux d’après le configurateur de la marque aux Etats-Unis. Les concessionnaires américains proposent en revanche des remises beaucoup plus grosses de leur côté. Chez nous, il n’y a aucune baisse de prix à signaler même si Jeep France pratique des remises sur l’Avenger, le Renegade et le Compass depuis des années. Le nouveau Compass a lui aussi droit à une (petite) remise.

Aux Etats-Unis, c’est de toute façon le retour du Cherokee (en plus de l’arrivée du dernier Compass) qui devrait permettre à Jeep de faire remonter ses volumes de ventes.

Est-ce que Jeep est une marque premium ?

Il n’y avait de toute façon rien de très surprenant à voir Jeep essayer de monter ses prix puisque toutes les autres marques en font autant depuis le début de la décennie. Jeep, particulièrement, essayait aussi de se donner un positionnement « premium » sur certains de ses modèles positionnés sur des segments occupés par BMW, Mercedes et Audi.