Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Jeep

Jeep estime que ses voitures étaient devenues trop chères

Dans Economie / Politique / Industrie

Cédric Pinatel

14  

Comme beaucoup d’autres marques, Jeep a essayé de tirer ses prix vers le haut ces dernières années. Mais compte tenu de la forte baisse de ses volumes, son patron estime qu’il fallait les baisser à nouveau.

Jeep estime que ses voitures étaient devenues trop chères
Le nouveau Jeep Compass de troisième génération.

Jeep a longtemps été la marque la plus rentable de l’ancien groupe FCA. A son apogée en 2018, elle a d’ailleurs dépassé largement le million de voitures vendues dans le monde (973 227 rien qu’aux Etats-Unis) avant de retomber fortement : l’année dernière, elle n’a écoulé que 587 722 autos neuves de l’autre côté de l’Atlantique.

Cette baisse des ventes sur le premier marché de Jeep a été attribuée à l’abandon du Cherokee (qui revient enfin au catalogue) mais aussi à une hausse des prix jugée trop importante. Comme le rapportent les journalistes de Carscoops, le nouveau directeur de Jeep Bob Broderdorf estime que ces problèmes ont justement été traités.

« Tous les prix ont été ajustés »

Il affirme que « tous les prix en-dehors de ceux du Wrangler ont été ajustés en conséquence », ce qui permet d’après lui de mettre fin à ce « problème de prix ». Dans le détail, cependant, les baisses de prix se limitent à quelques milliers de dollars au mieux d’après le configurateur de la marque aux Etats-Unis. Les concessionnaires américains proposent en revanche des remises beaucoup plus grosses de leur côté. Chez nous, il n’y a aucune baisse de prix à signaler même si Jeep France pratique des remises sur l’Avenger, le Renegade et le Compass depuis des années. Le nouveau Compass a lui aussi droit à une (petite) remise.

Aux Etats-Unis, c’est de toute façon le retour du Cherokee (en plus de l’arrivée du dernier Compass) qui devrait permettre à Jeep de faire remonter ses volumes de ventes.

Est-ce que Jeep est une marque premium ?

Il n’y avait de toute façon rien de très surprenant à voir Jeep essayer de monter ses prix puisque toutes les autres marques en font autant depuis le début de la décennie. Jeep, particulièrement, essayait aussi de se donner un positionnement « premium » sur certains de ses modèles positionnés sur des segments occupés par BMW, Mercedes et Audi.

14  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/