Jeep Recon

Voilà enfin le Jeep Recon dans sa version finale

Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

12  

Est-ce qu’un tout-terrain électrique un peu luxueux vous fait envie ? C’est en tout cas le positionnement du nouveau Jeep Recon, sorte d’équivalent à batteries du Wrangler thermique.

Ce nouveau Jeep Recon se veut l'équivalent du Wrangler en version électrique.

La technologie électrique et le segment des tout-terrain de luxe se marient-ils bien ? Pas forcément si l’on en croit les chiffres de vente du nouveau Mercedes Classe G électrique, très inférieurs à ceux du Classe G thermique depuis que le constructeur allemand propose les deux versions.

Voilà sans doute aussi pourquoi les communicants de Jeep semblaient un peu circonspects récemment à propos du potentiel du Recon, un nouveau tout-terrain 100 % électrique qui vient de se dévoiler dans sa version définitive aux Etats-Unis.

Un châssis plus routier que celui du Wrangler

Ce nouveau Recon, mesurant 4,91 mètres de long (à comparer aux 4,88 mètres d’un Wrangler châssis long avec sa roue de secours), se base sur une architecture technique moins rustique que celle du Wrangler : il repose en effet sur la plateforme STLA Large et dispose de suspensions indépendantes aux quatre roues et non pas de ponts rigides. Ses roues positionnées aux extrémités de la carrosserie lui permettent cependant de bénéficier d’angles d’attaque et de fuite excellents.

Oui, vous pouvez enlever les portières comme sur le Wrangler…
Sous le capot, ce Recon cache deux moteurs formant une transmission intégrale avec 659 chevaux en puissance maximale et 841 Nm de couple. Jeep annonce un 0 à 60 mph (96 km/h) expédié en 3,6 secondes et l’engin possède de grosses batteries de 100 kWh protégées en cas de tout-terrain extrême. Et l’autonomie maximale ? 250 miles soit 402 kilomètres dans sa version de lancement, évidemment pénalisée par la mise au point du véhicule tournée vers l’efficacité hors routes (d’autant plus que la norme américaine de mesure de l’autonomie est plus sévère que le WLTP européen). Cette autonomie progressera sans doute sur des versions moins lourdement équipées que la Moab présentée pour commencer (avec des pneus au profil tout-terrain).

Un intérieur luxueux

A bord, le Recon arbore une planche de bord et une finition à l’allure assez luxueuse, avec une ambiance rappelant un peu celle de certains modèles Range Rover. L’écran du combiné d’instrumentation est de 12,3 pouces et celui de la tablette centrale est de 14,5 pouces.

La présentation intérieure paraît luxueuse.
65 000 dollars aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, ce Recon coûtera 65 000 dollars (56 105€) dans la finition Moab uniquement disponible au lancement (avec une préparation tournée vers l’efficacité maximale en tout-terrain).

L’engin devrait être commercialisé chez nous dans un second temps. Alors, peut-il plaire ?

Jeep Recon

