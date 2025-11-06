C’est parti pour le nouveau Jeep Compass

La famille des SUV compacts familiaux de Stellantis a été renouvelée en entier. C’est le Peugeot 3008 qui a fait peau neuve en premier avec l’arrivée de sa troisième génération au début de l’année dernière. L’Opel Grandland de seconde génération a suivi quelques semaines plus tard et le Citroën C5 Aircross de seconde génération a lui aussi été lancé il y a quelques jours sur le marché.

Alors qu’il reposait sur une plateforme 100 % FCA sur sa précédente génération, le Jeep Compass utilise lui aussi l’architecture STLA Medium et partage ses principaux éléments techniques avec les modèles cités dans le précédent paragraphe. Il vient officiellement de démarrer sa production à l’usine de Melfi en Italie, où l’ancien Compass était déjà assemblé.

Quel potentiel ?

Ce nouveau Jeep Compass espère devenir un modèle incontournable dans la catégorie des SUV compacts familiaux, probablement le segment le plus important de tout le marché automobile européen en termes de volumes et de marges pour les constructeurs.

Son design respectant les codes de Jeep lui donne une allure très différente de celle de ses cousins et on imagine qu’il a de quoi plaire à la clientèle de ces modèles. Rappelons que sous le capot, il propose les mêmes motorisations que ses cousins avec le modeste bloc essence à hybridation légère de 145 chevaux en entrée de gamme, une variante hybride rechargeable de 195 chevaux et deux déclinaisons 100 % électriques.

Le plus cher des quatre

C’est le plus cher des quatre SUV compacts familiaux de Stellantis (normal compte tenu du positionnement plus haut de gamme de Jeep par rapport à Peugeot, Opel et Citroën) et il démarre actuellement à 37 690€ après remise (39 190€ prix catalogue). Rendez-vous d’ici la fin de l’année pour voir comment se passe son démarrage commercial en Europe. Une chose est sûre, ces quatre modèles vont inévitablement se cannibaliser un peu les uns les autres.