Citroen C5 Aircross 2

Essai

Le nouveau Citroën C5 Aircross a la dalle

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

Le nouveau de C5 Aircross est désormais le vaisseau amiral de la marque. Un modèle apprécié pour ses volumes, son bon niveau de confort et ses prix raisonnables. Cette seconde génération revoit totalement sa copie. Essai de la version hybride rechargeable.

Le nouveau Citroën C5 Aircross a la dalle

En bref
SUV familial
2e génération
À partir de 34 990 €

Citroën compte beaucoup sur la seconde génération de C5 Aircross pour redresser la barre en France et en Europe. En effet, malgré le bon démarrage commercial de la C3, le constructeur perd du terrain. Les scandales Puretech et Takata ont sérieusement entaché la réputation du groupe Stellantis et Citroën en fait les frais.

Le nouveau C5 Aircross est donc attendu comme le messi par la marque aux chevrons et par les ouvriers de Rennes, où il est fabriqué, car de son succès dépend l’avenir industriel de toute une région.

Pour cette seconde génération, Citroën a revu sa copie. Le C5 Aircross change de dessous et repose désormais sur la base technique « STLA Medium » de Stellantis. Autrement dit, sur la plateforme multi-énergies utilisée par les nouveaux Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland. Cette dernière lui permet notamment de proposer pour la première fois une motorisation 100 % électriques.

Le SUV adopte la nouvelle face avant de la marque composée d’optiques effilées et de feux de jour en forme de carrés.
La partie arrière se démarque par des optiques en relief très proches du concept-car.
Ces nouveaux dessous font grandir le Français d’une bonne quinzaine de centimètres, le positionnant désormais entre les grands SUV compacts (Volkswagen Tiguan, Opel Grandland et Dacia Bigster), à la limite du segment supérieur ou l’on retrouve les Renault Espace et Peugeot 5008, proposant jusqu’à 7 places. Une offre que le C5 Aircross ne proposera pas, comme nous l’a confirmé Sébastien Moraux, Chef de Produit pour le C5 Aircross.

Le C5 Aircross mesure désormais 4, 65 m de long et fait partie des grands SUV compacts. Il se démarque aussi par son toit contrasté et sa chute de pavillon arrière.
Ses cotes totalement modifiées lui donnent une allure plus élancée. Une impression renforcée par les galbes, et le toit contrasté fuyant vers l’arrière. On retrouve aussi la nouvelle face avant Citroën avec le nouveau logo et la signature lumineuse à fines barrettes. Des barrettes que l’on retrouve à l’arrière en 3D. Très originales et finalement proches du concept-car.

Changement total à bord. Le Français mise sur les écrans avec notamment une tablette verticale façon Tesla. On note l’apparition d’habillage en tissu rembourré et la présence des sièges « Advanced Confort » (de série).
A bord tout change du sol au plafond. Le poste de conduite minimaliste a été réorganisé avec sous les yeux du conducteur avec une instrumentation fine mais bien lisible. Message aux boomers, principaux clients, le nouveau SUV de Citroën mise tout sur les écrans avec l’intégration d’une gigantesque tablette tactile verticale, à la manière d’une Tesla.

La tablette « cascade » est simple et réactive à l’usage. Les commandes de base (chauffage, ventilation, etc.) sont sur la partie basse. Le divertissement est sur la partie haute.
La console flottante abrite la commande de boîte et un chargeur à induction.
Nouvelle dalle numérique

Il s’agit du plus grand écran tactile (HD) jamais proposé au sein du groupe Stellantis. Il est équipé de tous les services connectés actuels. Il est réactif et simple à utiliser avec en bas les commandes basiques : ventilation, température, etc. Et en haut toutes les commandes multimédia. Toutes les versions en sont équipées. Les finition « Plus » et « Max » ajoutent la navigation 3D connectée avec un planificateur d’itinéraires. Durant notre test nous avons constaté quelques bugs d’affichage sur l’écran central dans les phases de zoom automatique lors des changements de direction.

Les matériaux alternent entre le bon et le moins bon. La partie supérieure de la planche de bord régresse avec des plastiques durs et fragiles.
Il y a pas mal de rangements à bord. Ce double porte-gobelets vient en renfort d’un logement pour téléphone et d’un logement fermé sous l’accoudoir.
Le mobilier est majoritairement recouvert de tissus rembourrés pour créer une ambiance chaleureuse soulignée par un éclairage d’ambiance à LED et de larges sièges matelassés et très confortables (uniques dans la production automobile actuelle). C’est dans l’ensemble réussi. L’esprit « salon » est présent mais il y a tout de même une baisse de qualité par rapport à son devancier. Les plastiques de la planche de bord et des contre-portes sont durs et assez fragiles.

Le C5 Aircross troque ses 3 sièges indépendants pour une banquette. L’espace à l’arrière est en progrès..
Nouveauté : les dossiers de sièges arrière s’inclinent.
Ce que l’on attend d’un SUV familial, c’est du volume, de la modularité et du rangement. Le premier contrat est rempli. Le SUV Français met à profit ses 15 cm supplémentaires pour offrir aux passagers arrière un espace aux jambes nettement supérieur par rapport à son devancier. Une fois n’est pas coutume, meme la place du milieu s’avère vivable ! Les grands formats voyageront à leur aise avec une garde au toit généreuse, de la place pour loger les pieds et des dossiers inclinables.

Le volume de coffre est adapté à une famille de 5 personnes. Il oscille entre 565 et et 1 668 dm3
Toutes les versions (PHEV, BEV) proposent le même volume et un plancher modulable avec rangement additionnel.
La contrepartie de cette nouvelle architecture, c’est une modularité en retrait. Fini les trois sièges arrière indépendants et coulissants. Citroën a opté pour une banquette arrière fixe. Il est désormais impossible aussi de moduler le volume de coffre. Bonne nouvelle, vous disposerez du même volume de coffre quelle que soit la motorisation choisie (de 565 dm3 à 1 668 dm3). De quoi contenter les familles exigeantes, avec en plus un plancher modulable qui abrite un rangement profond pour y loger les câbles de recharge, une roue de secours temporaire voir le kit de dépannage proposé en option (!).

Bon point, il y a de nombreux rangements à l’image de l’accoudoir central flottant, intégrant deux porte-gobelets et un emplacement pour smartphones ou encore un accoudoir central au places arrière, inexistant sut la précédente génération.

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,65 m
  • Largeur : 1,87 m
  • Hauteur : 1,66 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 565 l / 651 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 7 rapports
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Juillet 2025

* A titre d'exemple pour la version II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 MAX E-EAT7.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

