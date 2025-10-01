Le Citroën C5 Aircross, à partir de 195 ch et 42 490 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides rechargeables qui comprend notamment :

Le Cupra Terramar, à partir de 204 ch et 45 600 €

Le Ford Kuga PHEV, à partir de 243 ch et 39 590 €

Le Peugeot 3008 hybride rechargeable, à partir de 195 ch et 43 490 €

Le Hyundai Tucson PHEV, à partir de 227 ch et 42 300 €

Le Toyota Rav-4 hybride rechargeable, à partir de 306 ch et 45 450 €