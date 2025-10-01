Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen C5 Aircross 2

Le nouveau Citroën C5 Aircross a la dalle

Alexandre Bataille

5. Le Citroën C5 Aircross évalué dans sa catégorie

 

Le nouveau Citroën C5 Aircross a la dalle

Le Citroën C5 Aircross, à partir de 195 ch et 42 490 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides rechargeables qui comprend notamment : 

Le Cupra Terramar, à partir de 204 ch et 45 600 €

Le Ford Kuga PHEV, à partir de 243 ch et 39 590 €

Le Peugeot 3008 hybride rechargeable, à partir de 195 ch et 43 490 €

Le Hyundai Tucson PHEV, à partir de 227 ch et 42 300 €

Le Toyota Rav-4 hybride rechargeable, à partir de 306 ch et 45 450 €

Citro&#xEB;n C5 Aircross hybride rechargeable 195 ch Max
Budget
  5.71
  • 5.71
  • 5.71
  • 5.71
  • 5.71
 
Pratique
  6.64
  • 6.64
  • 6.64
  • 6.64
  • 6.64
 
Rapport prix/équipements
  7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,7 /20
Explication des critères de notation

 

 

 

