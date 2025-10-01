La concurrence : redoutable en Europe

Le nouveau Citroën C5 Aircross se positionne face au Peugeot 3008 équipé des mêmes motorisations, mais dans un registre orienté confort. Il se frotte également au Ford Kuga PHEV, référence des ventes en Europe et plus attractif financièrement. Le SUV de Citroën fait aussi face au Volkswagen Tiguan eHybrid, plus technologique mais aussi bien plus cher. On peut enfin lui opposer le nouveau Cupra Terramar, version plus sportive du Tiguan, vendu à des tarifs intéressants.

A retenir : un bon rapport prix/prestations mais un PHEV decevant

Bien que la modularité soit en retratit, et c’est bien dommage, le nouveau C5 Aircross soigne ses passagers par davantage d’espace, un confort de conduite toujours très élevé et un contenu multimédia dorénavant performant. Parmi les motorisations proposées, le PHEV est selon nous la moins recommandable. Pourquoi ? Déjà parce que financièrement, il n’est pas intéressant. Il coûte bien plus cher que le 145 micro-hybride et vaut le même prix que l’électrique, avec en prime un malus masse, une autonomie en tout électrique décevante et une consommation en carburant quelconque.

Caradisiac a aimé

L'espace à bord

Le multimédia en progrès

Le confort général

La tenue de route améliorée

Les prix bien placés

Caradisiac n'a pas aimé

L'autonomie en électrique décevante pour le PHEV

La puissance de recharge plus basse que la concurrence

La consommation en carburant quelconque

La baisse de la qualité de certains matériaux