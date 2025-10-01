4. Notre avis sur le Citroën C5 Aircross et face à la concurrence
La concurrence : redoutable en Europe
Le nouveau Citroën C5 Aircross se positionne face au Peugeot 3008 équipé des mêmes motorisations, mais dans un registre orienté confort. Il se frotte également au Ford Kuga PHEV, référence des ventes en Europe et plus attractif financièrement. Le SUV de Citroën fait aussi face au Volkswagen Tiguan eHybrid, plus technologique mais aussi bien plus cher. On peut enfin lui opposer le nouveau Cupra Terramar, version plus sportive du Tiguan, vendu à des tarifs intéressants.
A retenir : un bon rapport prix/prestations mais un PHEV decevant
Bien que la modularité soit en retratit, et c’est bien dommage, le nouveau C5 Aircross soigne ses passagers par davantage d’espace, un confort de conduite toujours très élevé et un contenu multimédia dorénavant performant. Parmi les motorisations proposées, le PHEV est selon nous la moins recommandable. Pourquoi ? Déjà parce que financièrement, il n’est pas intéressant. Il coûte bien plus cher que le 145 micro-hybride et vaut le même prix que l’électrique, avec en prime un malus masse, une autonomie en tout électrique décevante et une consommation en carburant quelconque.
Caradisiac a aimé
- L'espace à bord
- Le multimédia en progrès
- Le confort général
- La tenue de route améliorée
- Les prix bien placés
Caradisiac n'a pas aimé
- L'autonomie en électrique décevante pour le PHEV
- La puissance de recharge plus basse que la concurrence
- La consommation en carburant quelconque
- La baisse de la qualité de certains matériaux
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 1.2 HYBRIDE 145 BUSINESS E-DCS6
|122 (wltp)
|38 990 €
|€
|II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6
|122 (wltp)
|40 990 €
|€
|II 1.2 HYBRIDE 145 PLUS E-DCS6
|122 (wltp)
|37 990 €
|€
|II 1.2 HYBRIDE 145 YOU E-DCS6
|121 (wltp)
|34 990 €
|€
|II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 BUSINESS E-EAT7
|55 (wltp)
|43 490 €
|€
|II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 MAX E-EAT7
|56 (wltp)
|45 490 €
|€
|II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 PLUS E-EAT7
|55 (wltp)
|42 490 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT BUSINESS 73.7 KWH
|0 (wltp)
|44 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT MAX 73.7 KWH
|0 (wltp)
|46 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT PLUS 73.7 KWH
|0 (wltp)
|43 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT YOU 73.7 KWH
|0 (wltp)
|40 290 €
|€
Photos (78)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération