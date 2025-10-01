Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
3. L'équipement du Citroën C5 Aircross

 

Le nouveau Citroën C5 Aircross a la dalle

Le nouveau Citroën C5 Aircross est disponible en trois finitions. 

L'entrée de gamme baptisée "You", à partir de 34 990 €, est uniquement compatible avec la motorisation hybrid 145 et l'électrique. Elle embarque comme principaux équipements de série les Feux arrière à LED "Light Wings", les jantes alliage 18’’, les projecteurs à LED, le combiné numérique 10’’ personnalisable, l'écran cascade avec compatibilités CarPlay et Android Auto sans fil, la banquette arrière avec dossiers fractionnables 40/20/40, le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone, le frein de stationnement électrique, les sièges conducteur et passager avec réglage manuel 6 directions, les suspensions Citroën Advanced Comfort, etc.

La finition "Plus", à partir de 37 990 €, est compatible avec toutes les verisons. Elle ajoute à la finition "You', les jantes alliage 19’’, le pack design, les vitres arrière, custode et lunette arrière surteintées, la banquette arrière avec dossiers inclinables et accoudoir central, l'éclairage d’ambiance étendu, la navigation 3D connectée, la recharge sans fil pour smartphone, l'aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul 180°, etc.

La finition "Max", à partir de 40 990 €, et compatible avec toutes les versions ajoute à la finition "Plus", les projecteurs Citroën Matrix LED, l'affichage Tête Haute Etendu, le siège conducteur à réglage électrique, le volant chauffant, le VisioPark 360°, les feux adaptatifs, le hayon motorisé mains libres, le pack Drive Assist 2.0, etc.

 

Le point techno : le plus grand écran du groupe Stellantis

Le nouveau Citroën C5 Aircross est le premier modèle du groupe Stellantis à bénéficier du nouvel un écran central cascade 13". Ce système est équipé des connexions sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Il intègre aussi ChatGPT associé à la reconnaissance vocale.

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 MAX E-EAT7

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Démarrage mains libres

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

  • TCS (Contrôle de la traction)

  • Feux AR à LED Citroën Light Wings

  • Feux diurnes avec clignotants à LED

  • Boitier télématique: Appel d’urgence et Citroën Assistance

  • Clean Cabin avec détecteur de qualité de l’air

Equipements de confort

  • Aide au stationnement AR

  • Direction assistée

  • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

  • Sièges AV chauffants

  • Lève-vitres électriques AV/AR séquentiels anti-pincement

  • Frein de stationnement électrique

  • Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Essuie-vitres AV automatique Magic Wash

  • Volant chauffant

  • Aide au stationnement AV avec VisioPark 360°

  • Accoudoir central AV avec rangement fermé et réfrigéré

  • Ecran central vertical 13&quot; tactile

  • Bluetooth (connexion simultanée 2 télephones)

  • Système audio 6 HP (DAB+)

  • Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40

  • Climatisation automatique bizone étendue

  • Volant gainé multifonctions avec décor Noir Brillant

  • Banquette AR avec dossiers inclinables et accoudoir central

  • Ecran Cascade avec Navigation 3D Connectée

  • 1 prise USB type-C rétroéclairées à l’AV (charge)

  • 2 prises USB type-C rétroéclairées à l’AR console centrale (charge)

  • Aérateurs de climatisation centraux pour les passagers AR

  • Siège conducteur à réglage électrique (8 directions) avec mémoire de position

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil à LED

  • Vitres AR, vitres de custode et lunette AR surteintées

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 19&quot; MOONDUST diamantées

Autres équipements

  • Câble de recharge Mode 2, prise de charge T2/EF

  • Chargeur embarqué 3,7 kW

  • Boîte automatique 7 rapports

  • Poignées de portes extérieures couleur caisse

  • Pare-brise feuilleté

  • Pédalier et repose pieds aluminium

  • 3 prises 12V

  • Pare-brise acoustique

  • Recharge sans fil pour smartphone

  • Suspension Citroën Advanced Comfort

  • Services Connect PLUS

  • Eclairage intérieur LED

  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Hayons motorisé mains libres

  • Garnissage Tissu Blue / Toile enduite Premium Blue

  • Calandre Noir Mat

  • Combiné numérique 10&quot; personnalisable

  • Poignées de maintien couleur chrome

  • Equipements de sécurité

  • Pack Safety

  • Plancher de coffre modulable à 2 positions

  • Prédisposition attelage

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Pack Design

  • Eclairage d’ambiance étendu, 8 couleurs

  • Projecteurs Citroën Matrix LED

  • Affichage Tête Haute Etendu

  • Color Clip Gold Satin

  • Pack Drive Assist 2.0

Options disponibles

  • Câble de recharge Mode 3 (32 A) monophasé pour prise de charge T2

     : 

    300 €

  • Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé

     : 

    400 €

  • Attelage démontable sans outil

     : 

    800 €

  • Teinte de caisse métallisée

     : 

    1000 €

  • Toit bi-ton Noir Perla Nera

     : 

    350 €

  • Kit de dépannage provisoire des pneumatiques

     : 

    20 €

  • Toit ouvrant vitré panoramique avec rétroviseur intérieur électrochrome frameless

     : 

    1200 €

  • Jantes alliage 20" OBSIDIAN

     : 

    450 €

  • Garnissage Tissu Gris / Toile enduite Premium avec perforations Gris

     : 

    1200 €

