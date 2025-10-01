Le nouveau Citroën C5 Aircross est disponible en trois finitions.

L'entrée de gamme baptisée "You", à partir de 34 990 €, est uniquement compatible avec la motorisation hybrid 145 et l'électrique. Elle embarque comme principaux équipements de série les Feux arrière à LED "Light Wings", les jantes alliage 18’’, les projecteurs à LED, le combiné numérique 10’’ personnalisable, l'écran cascade avec compatibilités CarPlay et Android Auto sans fil, la banquette arrière avec dossiers fractionnables 40/20/40, le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone, le frein de stationnement électrique, les sièges conducteur et passager avec réglage manuel 6 directions, les suspensions Citroën Advanced Comfort, etc.

La finition "Plus", à partir de 37 990 €, est compatible avec toutes les verisons. Elle ajoute à la finition "You', les jantes alliage 19’’, le pack design, les vitres arrière, custode et lunette arrière surteintées, la banquette arrière avec dossiers inclinables et accoudoir central, l'éclairage d’ambiance étendu, la navigation 3D connectée, la recharge sans fil pour smartphone, l'aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul 180°, etc.

La finition "Max", à partir de 40 990 €, et compatible avec toutes les versions ajoute à la finition "Plus", les projecteurs Citroën Matrix LED, l'affichage Tête Haute Etendu, le siège conducteur à réglage électrique, le volant chauffant, le VisioPark 360°, les feux adaptatifs, le hayon motorisé mains libres, le pack Drive Assist 2.0, etc.

Le point techno : le plus grand écran du groupe Stellantis Le nouveau Citroën C5 Aircross est le premier modèle du groupe Stellantis à bénéficier du nouvel un écran central cascade 13". Ce système est équipé des connexions sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Il intègre aussi ChatGPT associé à la reconnaissance vocale.