3. L'équipement du Citroën C5 Aircross
Le nouveau Citroën C5 Aircross est disponible en trois finitions.
L'entrée de gamme baptisée "You", à partir de 34 990 €, est uniquement compatible avec la motorisation hybrid 145 et l'électrique. Elle embarque comme principaux équipements de série les Feux arrière à LED "Light Wings", les jantes alliage 18’’, les projecteurs à LED, le combiné numérique 10’’ personnalisable, l'écran cascade avec compatibilités CarPlay et Android Auto sans fil, la banquette arrière avec dossiers fractionnables 40/20/40, le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone, le frein de stationnement électrique, les sièges conducteur et passager avec réglage manuel 6 directions, les suspensions Citroën Advanced Comfort, etc.
La finition "Plus", à partir de 37 990 €, est compatible avec toutes les verisons. Elle ajoute à la finition "You', les jantes alliage 19’’, le pack design, les vitres arrière, custode et lunette arrière surteintées, la banquette arrière avec dossiers inclinables et accoudoir central, l'éclairage d’ambiance étendu, la navigation 3D connectée, la recharge sans fil pour smartphone, l'aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul 180°, etc.
La finition "Max", à partir de 40 990 €, et compatible avec toutes les versions ajoute à la finition "Plus", les projecteurs Citroën Matrix LED, l'affichage Tête Haute Etendu, le siège conducteur à réglage électrique, le volant chauffant, le VisioPark 360°, les feux adaptatifs, le hayon motorisé mains libres, le pack Drive Assist 2.0, etc.
Le point techno : le plus grand écran du groupe Stellantis
Le nouveau Citroën C5 Aircross est le premier modèle du groupe Stellantis à bénéficier du nouvel un écran central cascade 13". Ce système est équipé des connexions sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Il intègre aussi ChatGPT associé à la reconnaissance vocale.
Equipements et options
Version : II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 MAX E-EAT7
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux de croisement
Démarrage mains libres
Accès et démarrage mains libres Proximity
TCS (Contrôle de la traction)
Feux AR à LED Citroën Light Wings
Feux diurnes avec clignotants à LED
Boitier télématique: Appel d’urgence et Citroën Assistance
Clean Cabin avec détecteur de qualité de l’air
Equipements de confort
Aide au stationnement AR
Direction assistée
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Sièges AV chauffants
Lève-vitres électriques AV/AR séquentiels anti-pincement
Frein de stationnement électrique
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Rétroviseur intérieur électrochrome
Essuie-vitres AV automatique Magic Wash
Volant chauffant
Aide au stationnement AV avec VisioPark 360°
Accoudoir central AV avec rangement fermé et réfrigéré
Ecran central vertical 13" tactile
Bluetooth (connexion simultanée 2 télephones)
Système audio 6 HP (DAB+)
Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40
Climatisation automatique bizone étendue
Volant gainé multifonctions avec décor Noir Brillant
Banquette AR avec dossiers inclinables et accoudoir central
Ecran Cascade avec Navigation 3D Connectée
1 prise USB type-C rétroéclairées à l’AV (charge)
2 prises USB type-C rétroéclairées à l’AR console centrale (charge)
Aérateurs de climatisation centraux pour les passagers AR
Siège conducteur à réglage électrique (8 directions) avec mémoire de position
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil à LED
Vitres AR, vitres de custode et lunette AR surteintées
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 19" MOONDUST diamantées
Autres équipements
Câble de recharge Mode 2, prise de charge T2/EF
Chargeur embarqué 3,7 kW
Boîte automatique 7 rapports
Poignées de portes extérieures couleur caisse
Pare-brise feuilleté
Pédalier et repose pieds aluminium
3 prises 12V
Pare-brise acoustique
Recharge sans fil pour smartphone
Suspension Citroën Advanced Comfort
Services Connect PLUS
Eclairage intérieur LED
Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Hayons motorisé mains libres
Garnissage Tissu Blue / Toile enduite Premium Blue
Calandre Noir Mat
Combiné numérique 10" personnalisable
Poignées de maintien couleur chrome
Equipements de sécurité
Pack Safety
Plancher de coffre modulable à 2 positions
Prédisposition attelage
Sélecteur de mode de conduite
Pack Design
Eclairage d’ambiance étendu, 8 couleurs
Projecteurs Citroën Matrix LED
Affichage Tête Haute Etendu
Color Clip Gold Satin
Pack Drive Assist 2.0
Options disponibles
-
Câble de recharge Mode 3 (32 A) monophasé pour prise de charge T2:
300 €
-
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé:
400 €
-
Attelage démontable sans outil:
800 €
-
Teinte de caisse métallisée:
1000 €
-
Toit bi-ton Noir Perla Nera:
350 €
-
Kit de dépannage provisoire des pneumatiques:
20 €
-
Toit ouvrant vitré panoramique avec rétroviseur intérieur électrochrome frameless:
1200 €
-
Jantes alliage 20" OBSIDIAN:
450 €
-
Garnissage Tissu Gris / Toile enduite Premium avec perforations Gris:
1200 €
