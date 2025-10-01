6. La fiche technique du Citroën C5 Aircross PHEV
Les chiffres clés
|Citroen C5 Aircross 2 II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 MAX E-EAT7
|Généralités
|Finition
|MAX
|Date de commercialisation
|01/09/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,65 m
|Largeur sans rétros
|1,87 m
|Hauteur
|1,66 m
|Empattement
|2,79 m
|Volume de coffre mini
|565 L
|Volume de coffre maxi
|651 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|8 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 598 cm3
|Puissance
|195 ch
|Couple cumulé
|NC
|Capacité batterie
|17,80 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Volume du réservoir
|55 L
|Emissions de CO2
|56 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
