Essai

Le nouveau Citroën C5 Aircross a la dalle

6. La fiche technique du Citroën C5 Aircross PHEV

 

Les chiffres clés

Citroen C5 Aircross 2 II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 MAX E-EAT7
Généralités  
Finition MAX
Date de commercialisation 01/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,65 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,66 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 565 L
Volume de coffre maxi 651 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 195 ch
Couple cumulé NC
Capacité batterie 17,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 56 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
