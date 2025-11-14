Les efforts de Citroën pour vendre son C5 ë-Aircross électrique

33 290€. Voilà le prix de base après remise du nouveau Citroën C5 Aircross de seconde génération en version thermique (145 chevaux à hybridation légère), qui monte à 37 490€ pour la variante 100% électrique dotée d’un moteur de 210 chevaux et de batteries d’une capacité de 73 kWh (autonomie WLTP annoncée de 520 km).

Ces prix positionnent le nouveau C5 Aircross parmi les SUV familiaux les moins chers des marques généralistes, battant les cousins du groupe Stellantis (Peugeot 3008, Opel Grandland et Jeep Compass). Et la marque aux chevrons essaie aussi de proposer des formules de location compétitives.

A partir de 378€ par mois sans apport

412€ par mois sans apport, voilà le loyer actuel du nouveau C5 Aircross en finition You en location avec option d’achat sur 48 mois avec la motorisation essence à hybridation légère de 145 chevaux. Ce forfait est déjà plutôt attractif par rapport à la concurrence, mais il l’est encore plus pour la version électrique : 378€ en location avec option d’achat sur 48 mois, avec le montant du premier loyer de 3 440€ couvert par la prime CEE.

Le BMW iX1, c’est à partir de 490€ par mois sans apport. Le Peugeot E-3008, c’est 430€. Le Volkswagen ID.4 fait encore plus fort avec ses 179€ et son apport de 5 000€ (soit 314€ par mois tous loyers compris et lissés), mais il compose alors avec des petites batteries de 52 kWh (sinon c’est près de 700€ par mois avec des accumulateurs de 79 kWh). Même le BYD Seal U est largement plus cher, à partir de 490€ par mois en location en LLD avec un premier loyer de 1 500€ à ajouter. Chez Tesla, le Model Y revient à partir de 470€ par mois en LOA.

Une offre vraiment intéressante

Bref, ce nouveau Citroën C5 ë-Aircross électrique s’impose comme un véhicule très compétitif en location avec option d’achat quand on regarde le prix de ses concurrents directs : c’est devenu le SUV électrique familial à grosses batteries le moins cher à louer. Est-ce que ça lui permettra d’atteindre des volumes de vente significatifs alors que le Renault Scénic commence à décoller chez nous ?