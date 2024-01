EN BREF SUV familial 100% électrique À partir de 41 000 €

En France, Byd n’est pas encore très connue. Toutefois, la marque chinoise est en train de devenir un acteur incontournable du monde de l’automobile. Ainsi, sur le troisième trimestre 2023, il est entré dans le Top 10 des constructeurs mondiaux devançant par exemple Suzuki et surtout, sur la même période, sur le segment des électriques, BYD est passé devant Tesla.

dailymotion Essai vidéo - BYD Seal U (2024) : le Model Y peut dormir tranquille

Résultat, il va falloir s’habituer aux trois lettres de BYD signifiant pour rappel Build your dreams, car même si les points de vente de la marque se font rares pour l’instant en France, ce ne sont pas le cas des nouveautés qui arrivent en force. Ainsi, quand le réseau sera plus dense, les clients ne manqueront pas de modèles à découvrir. Depuis le dernier Mondial de Paris où il faisait sa première sortie officielle en France, le constructeur chinois fait en effet feu de tout bois. En moins de deux ans, nous avons ainsi fait connaissance avec la berline compacte la Dolphin, l’Atto3 le SUV compact, la berline familiale la Seal, la grande berline Han et le grand SUV le Tang. Voici maintenant le sixième véhicule, le SUV familial dénommé Seal U.

Même s’il s’agit d’une nouveauté en Europe, ce n’en est pas vraiment une dans l’absolu puisque ce Seal U est la version restylée du Song + commercialisé en Chine depuis 2020. Bien qu'il partage l’appellation Seal avec la berline, force est de reconnaître que les deux modèles n’ont rien à voir sur le plan stylistique. Si la première affiche des lignes fluides et dynamiques, on n’en dira pas de même de celles de ce SUV, nettement plus massives, mais aussi traditionnelles. Beaucoup moins de fantaisie, donc, toutefois, on remarque immédiatement l’imposant bouclier avant particulièrement exposé aux tracas quotidiens en raison de l’absence de protections. Pas plus d’originalité à l’arrière, si ce n’est des feux reliés par un bandeau lumineux, qui rappellent certains SUV de BMW.

À l’intérieur, la planche de bord est nettement plus classique que celle de la berline. Bien évidemment, on retrouve le point commun avec tous les autres modèles de la marque, à savoir l’écran central de 12,8 pouces ou 15,6 pouces suivant les finitions pouvant se positionner verticalement ou horizontalement suivant votre bon vouloir d’une simple pression sur un bouton. Son fonctionnement s’avère très fluide et son utilisation facile. Face au conducteur une instrumentation numérique peut être complétée par un affichage tête haute. La seule distinction réside dans le placage sur la planche de bord avec des traits de couleur en LED. Rien à redire concernant la qualité de fabrication de très bon niveau.

Véhicule à destination des familles, le Seal U mesure 4,79 m de long. Avec son empattement de 2,77 m, il propose une habitabilité arrière particulièrement généreuse, notamment en matière d’espace aux jambes. La garde au toit est plus limitée, mais suffisante pour des passagers mesurant jusqu’à 1,90 m. Le coffre dispose pour sa part d’un volume de 552 litres, mais cette valeur nous semble optimiste à la vue de celui-ci.