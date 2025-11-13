Que vaut le Citroën C5 Aircross le moins cher ?

EN BREF SUV compact Nouvelle génération Moteur micro-hybridé 145 ch À partir de 34 990 €

Comme nous l’avions récemment évoqué, le prix des voitures neuves n’en finit pas de grimper. Alors forcément, quand un modèle est lancé avec un tarif nettement inférieur à la concurrence, cela se remarque. Alors certes, c’est devenu une tradition chez Dacia ou certains constructeurs chinois, mais il ne faut pas oublier à cette liste Citroën. La firme aux chevrons propose régulièrement des versions très accessibles de ses dernières nouveautés, C3 et C3 Aircross en tête, et c’est aujourd’hui le cas sur son nouveau SUV compact.

Celui-ci avec son moteur hybride 145 ch et en finition You est affiché à moins de 35 000 €. De quoi séduire une vaste clientèle, d’autant plus que la dotation est loin d’être ridicule, comme vous le constaterez page 2.

Concernant la motorisation, celle-ci est connue, car elle équipe beaucoup de modèles du groupe Stellantis, mais elle était aussi présente sous le capot du premier C5 Aircross avec une petite nuance : elle faisait 136 ch et non pas 145 ch comme aujourd’hui. Un simple effet d’annonce, car Citroën annonce désormais la puissance cumulée et non plus la seule puissance du bloc thermique.

Le plus petit moteur, mais loin d'être ridicule

Dans les faits, il s’agit toujours du même moteur, à savoir un trois cylindres associé à un petit moteur électrique de 28 ch et 51 Nm implanté dans la transmission ë-DCS6, alimenté par une batterie de 0,43 kWh net. À l’usage, même si Stellantis utilise le terme d’hybrid, il s’agit ici d’un micro-hybride, comprenez par là que les phases de roulage électrique sont majoritairement possibles en ville et en ayant le pied droit léger. Mais attention, le petit moteur électrique donne régulièrement des coups de mains au bloc thermique afin de réduire la consommation et cela fonctionne puisque nous avons relevé sur notre essai une moyenne mixte de 6,3 l/100 km, à condition d’éviter les courts trajets à froid particulièrement énergivores. L’agrément de conduite est au rendez-vous avec quelques sifflements du bloc électrique ou quelques vibrations lors des différentes transitions, mais cela reste très mesuré sauf lors des accélérations franches où le 3 cylindres se fait entendre plus bruyamment.

Sur route, ce C5 Aircross se montre prévenant, non pas par son dynamisme – loin d’être le meilleur de sa catégorie - , mais plutôt par sa sérénité avec des mouvements de caisse bien maîtrisés, même quand on hausse le rythme. Le confort est au rendez-vous grâce aux suspensions à butées hydrauliques de série et nous vous conseillons d'opter pour la finition « Plus », qui vous permettra d’y associer les sièges Advanced Comfort. L’insonorisation est aussi satisfaisante avec toutefois quelques bruits d’air sur autoroute, mais le bilan global est positif et suffisant.

Au-delà de cette motorisation, ce C5 Aircross marque une rupture nette avec la précédente génération, et ce, sur la majorité des points.

Tout commence tout d’abord par un style nettement plus affirmé et moderne. Le nouveau n’a vraiment rien à voir avec l’ancien. Le premier avant du nom mettait l’accent sur les rondeurs, qui avaient été un peu gommées avec le restyling, mais désormais, on a affaire à un véhicule aux lignes tendues, relativement proches du concept dévoilé à l’occasion du dernier Mondial de Paris. Ce côté géométrique se remarque notamment au niveau de la signature lumineuse avec des projecteurs composés de rectangles tandis que les feux arrière, qui débordent sur le hayon et les ailes, sont constitués de trois traits horizontaux. La face et la poupe sont frappées en leur centre du dernier logo de la marque.

Une présentation intérieure inédite

Dans l'habitacle, les changements sont tout aussi importants et ce C5 Aircross fait également sa révolution puisqu’il inaugure un nouvel écran chez Stellantis de 13 pouces, Positionné verticalement, il se compose en réalité de deux dalles : la supérieure dédiée à la navigation, la radio etc, et la partie basse consacrée à la climatisation. Il est complété par une instrumentation 10 pouces. La petite originalité provient des haut-parleurs implantés en bout de la planche de bord, mais en angles droits par rapport à cette dernière. La présentation globale est agréable, mais on regrettera l’utilisation de matériaux vraiment trop basiques, en particulier sur la partie haute de la planche de bord avec du plastique dur légèrement brillant.

Des aspects pratiques bien pensés

Avec une longueur en augmentation de 15 cm (4,65 m), on aurait pu penser que les aspects pratiques allaient s’améliorer. Ce n’est pas réellement le cas puisque le nouveau C5 Aircross perd en modularité avec la disparition des sièges individuels coulissants. Désormais, les passagers devront se contenter d’une banquette arrière classique rabattable selon le schéma 40/20/40. Rien à redire en revanche sur le volume de coffre généreux avec une contenance qui varie entre 565 et 1668 litres.