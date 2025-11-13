Comme les autres motorisations du nouveau C5 Aircross, cette motorisation hybride 145 ch est disponible avec les trois finitions, à savoir (You, Plus et Max)

Dès l’entrée de gamme, vous avez droit à un équipement complet comprenant notamment la climatisation automatique bizone, l’instrumentation numérique 10 pouces, l’écran multimédia 13 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Android Auto, le démarrage mains-libres, les radars de recul, la banquette rabattable 40/20/40, le régulateur de vitesse adaptatif, les jantes alliage 18 pouces et les suspensions à butées hydrauliques.

La dotation est riche pour un véhicule à moins de 35 000 €, mais il faudra passer au niveau supérieur (Plus) facturé 37 990 € - celui de notre essai - pour compléter cela par les fameux sièges Advanced Confort, mais aussi l’accès mains-libres, le recharge par induction, la caméra de recul ou les jantes alliage 19 pouces.