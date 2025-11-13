Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Que vaut le Citroën C5 Aircross le moins cher ?

2. L'équipement du C5 Aircross hybrid 145 ch est complet même avec la finition de base

 

Comme les autres motorisations du nouveau C5 Aircross, cette motorisation hybride 145 ch est disponible avec les trois finitions, à savoir (You, Plus et Max)

Dès l’entrée de gamme, vous avez droit à un équipement complet comprenant notamment la climatisation automatique bizone, l’instrumentation numérique 10 pouces, l’écran multimédia 13 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Android Auto, le démarrage mains-libres, les radars de recul, la banquette rabattable 40/20/40, le régulateur de vitesse adaptatif, les jantes alliage 18 pouces et les suspensions à butées hydrauliques. 

La dotation est riche pour un véhicule à moins de 35 000 €, mais il faudra passer au niveau supérieur (Plus) facturé 37 990 € - celui de notre essai - pour compléter cela par les fameux sièges Advanced Confort, mais aussi l’accès mains-libres, le recharge par induction, la caméra de recul ou les jantes alliage 19 pouces. 

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Démarrage mains libres

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

  • TCS (Contrôle de la traction)

  • Feux AR à LED Citroën Light Wings

  • Feux diurnes avec clignotants à LED

  • Boitier télématique: Appel d’urgence et Citroën Assistance

  • Aide au stationnement AR

  • Direction assistée

  • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

  • Lève-vitres électriques AV/AR séquentiels anti-pincement

  • Frein de stationnement électrique

  • Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Essuie-vitres AV automatique Magic Wash

  • Accoudoir central AV avec rangement fermé et réfrigéré

  • Ecran central vertical 13&quot; tactile

  • Bluetooth (connexion simultanée 2 télephones)

  • Système audio 6 HP (DAB+)

  • Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40

  • Climatisation automatique bizone étendue

  • Volant gainé multifonctions avec décor Noir Brillant

  • Siège conducteur à réglage manuel 8 directions (lombaires)

  • Banquette AR avec dossiers inclinables et accoudoir central

  • Ecran Cascade avec Navigation 3D Connectée

  • 1 prise USB type-C rétroéclairées à l’AV (charge)

  • 2 prises USB type-C rétroéclairées à l’AR console centrale (charge)

  • Aérateurs de climatisation centraux pour les passagers AR

  • Aide au stationnement AV avec Caméra de recul 180°

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil à LED

  • Vitres AR, vitres de custode et lunette AR surteintées

  • Jantes alliage 19&quot; ZIRCONE

  • Poignées de portes extérieures couleur caisse

  • Pare-brise feuilleté

  • 3 prises 12V

  • Pare-brise acoustique

  • Recharge sans fil pour smartphone

  • Projecteurs LED

  • Suspension Citroën Advanced Comfort

  • Services Connect PLUS

  • Eclairage intérieur LED

  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Color Clips Pure Black

  • Boîte automatique 6 rapports

  • Garnissage Tissu Blue / Toile enduite Blue

  • Combiné numérique 10&quot; personnalisable

  • Poignées de maintien couleur chrome

  • Pack Safety

  • Plancher de coffre modulable à 2 positions

  • Prédisposition attelage

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Eclairage d’ambiance étendu, 8 couleurs

  • Pack Drive Assist

  • Pack Design

  • Calandre Noir Brillant

  • Teinte de caisse métallisée

    1000 €

  • Toit bi-ton Noir Perla Nera

    350 €

  • Attelage démontable sans outil

    800 €

  • Kit de dépannage provisoire des pneumatiques

    20 €

  • Garnissage Tissu Gris / Toile enduite Premium avec perforations Gris

    1400 €

