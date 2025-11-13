2. L'équipement du C5 Aircross hybrid 145 ch est complet même avec la finition de base
Comme les autres motorisations du nouveau C5 Aircross, cette motorisation hybride 145 ch est disponible avec les trois finitions, à savoir (You, Plus et Max)
Dès l’entrée de gamme, vous avez droit à un équipement complet comprenant notamment la climatisation automatique bizone, l’instrumentation numérique 10 pouces, l’écran multimédia 13 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Android Auto, le démarrage mains-libres, les radars de recul, la banquette rabattable 40/20/40, le régulateur de vitesse adaptatif, les jantes alliage 18 pouces et les suspensions à butées hydrauliques.
La dotation est riche pour un véhicule à moins de 35 000 €, mais il faudra passer au niveau supérieur (Plus) facturé 37 990 € - celui de notre essai - pour compléter cela par les fameux sièges Advanced Confort, mais aussi l’accès mains-libres, le recharge par induction, la caméra de recul ou les jantes alliage 19 pouces.
Equipements et options
Version : II 1.2 HYBRIDE 145 PLUS E-DCS6
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux de croisement
Démarrage mains libres
Accès et démarrage mains libres Proximity
TCS (Contrôle de la traction)
Feux AR à LED Citroën Light Wings
Feux diurnes avec clignotants à LED
Boitier télématique: Appel d’urgence et Citroën Assistance
Equipements de confort
Aide au stationnement AR
Direction assistée
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Lève-vitres électriques AV/AR séquentiels anti-pincement
Frein de stationnement électrique
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Rétroviseur intérieur électrochrome
Essuie-vitres AV automatique Magic Wash
Accoudoir central AV avec rangement fermé et réfrigéré
Ecran central vertical 13" tactile
Bluetooth (connexion simultanée 2 télephones)
Système audio 6 HP (DAB+)
Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40
Climatisation automatique bizone étendue
Volant gainé multifonctions avec décor Noir Brillant
Siège conducteur à réglage manuel 8 directions (lombaires)
Banquette AR avec dossiers inclinables et accoudoir central
Ecran Cascade avec Navigation 3D Connectée
1 prise USB type-C rétroéclairées à l’AV (charge)
2 prises USB type-C rétroéclairées à l’AR console centrale (charge)
Aérateurs de climatisation centraux pour les passagers AR
Aide au stationnement AV avec Caméra de recul 180°
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil à LED
Vitres AR, vitres de custode et lunette AR surteintées
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 19" ZIRCONE
Autres équipements
Poignées de portes extérieures couleur caisse
Pare-brise feuilleté
3 prises 12V
Pare-brise acoustique
Recharge sans fil pour smartphone
Projecteurs LED
Suspension Citroën Advanced Comfort
Services Connect PLUS
Eclairage intérieur LED
Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Color Clips Pure Black
Boîte automatique 6 rapports
Garnissage Tissu Blue / Toile enduite Blue
Combiné numérique 10" personnalisable
Poignées de maintien couleur chrome
Equipements de sécurité
Pack Safety
Plancher de coffre modulable à 2 positions
Prédisposition attelage
Sélecteur de mode de conduite
Eclairage d’ambiance étendu, 8 couleurs
Pack Drive Assist
Pack Design
Calandre Noir Brillant
Options disponibles
-
Teinte de caisse métallisée:
1000 €
-
Toit bi-ton Noir Perla Nera:
350 €
-
Attelage démontable sans outil:
800 €
-
Kit de dépannage provisoire des pneumatiques:
20 €
-
Garnissage Tissu Gris / Toile enduite Premium avec perforations Gris:
1400 €
