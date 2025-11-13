Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Que vaut le Citroën C5 Aircross le moins cher ?

3. Le Citroën C5 Aircross hybrid 145 ch est -elle une bonne affaire ?

 

La concurrence : une motorisation devenue monnaie courante

L’hybridation, qu’elle soit complète ou légère, représente LA solution technique qui est privilégiée par de nombreux constructeurs. Cette dernière étant moins couteuse que la première, de plus en plus de modèles se dotent de ce type de motorisations.  Ce C5 Aircross ne manque donc pas de rivaux, mais le SUV tricolore a des arguments, dont notamment son prix, puisque le C5 Aircross est moins cher que ses concurrents (34 990 €) que ce soit le Peugeot 3008 (36 700 €), le nouveau Jeep Compass (37 690 €) ou même le Hyundai Tucson (37 850 €) mais attention, ce dernier est un full hybrid de 215 ch.

À retenir : le bon compromis

 Avec des tarifs débutant à moins de 35 000 €, soit nettement onéreux que le 100% électrique (40 290 €) et l’hybride rechargeable (42 490 €), mais aussi que bon nombre de modèles de la catégorie, notamment du côté des productions tricolores, ce C5 Aircross apparait donc comme le choix de la raison avec un comportement et un tempérament largement suffisants pour un usage quotidien en bon père de famille, ce qui correspond parfaitement à l’usage de ce C5 Aircross.

Caradisiac a aimé

  • Les prix intéressants

  • Les consommations mesurées

  • La dotation complète

  • La présentation intérieure moderne

  • L’habitabilité arrière généreuse

Caradisiac n'a pas aimé

  • La qualité décevante de certains plastiques

  • La modularité en diminution par rapport à la précédente génération

  • La sonorité du 3 cylindres un peu trop présente lors des accélérations

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6 122 (wltp) 40 990 €  €
II 1.2 HYBRIDE 145 PLUS E-DCS6 122 (wltp) 37 990 €  €
II 1.2 HYBRIDE 145 YOU E-DCS6 121 (wltp) 34 990 €  €
