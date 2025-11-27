Une start-up française veut gagner la bataille des données, nouveau nerf de la guerre des gestionnaires de flottes 

Il y a encore quelques années, la télématique était synonyme de boîtiers OBD de seconde monte, installé dans l’habitacle du véhicule. C’était lourd, coûteux, et pas toujours super efficient. Nombre d’informations ne remontaient pas ou n’étaient pas correctement interprétées.

Aujourd’hui la collecte de DATA se fait directement sur le propre central de données du véhicule - le fameux TCU - installé nativement en usine. Un système capable d’envoyer des milliers d’informations (vitesse, consommation, alertes techniques, état de charge…) toutes les deux minutes. Ces données constructeurs constituent une mine de renseignements. Encore faut-il savoir les analyser.

Les données : un trésor dans un immense bazar

Dans l’absolu, la voiture sait beaucoup de choses (consommations, entretien, chauffe moteur ou batterie…) mais elle ne sait pas les mettre en équation pour rendre ces informations fiables et universelles. Elles sont donc inutiles pour un gestionnaire de parcs multi-marques.

« La Data est le nouveau pétrole, mais brut, ça ne sert à rien, il faut la raffiner pour que cela fonctionne », résume Salah El Hajji, co-fondateur de CleanMob. Car plus que la collecte, c’est capacité à rendre la donnée fiable et comparable qui lui donne toute sa valeur.

Avec 27 marques couvertes (de Renaut à Tesla en passant par Toyota et le groupe Stellantis), la start-up, analyse, corrige, harmonise et fiabilise les données recueillies, et les retranscrit en langage commun. Quant aux données non partagées par le constructeur (session de recharge, éco-conduite, horaires de travail…), la start-up va les modéliser grâce à des algorithmes et des IA prédictive et générative « issus de la R&D automobile ».

De quoi fournir des informations fiables aux gestionnaires de flottes en attentes de réponses claires et précises en fonction de ses contraintes d’utilisation. Il voit enfin ce qui se passe réellement dans son parc, marque par marque, modèle par modèle.

CleanMob va plus loin. La start-up loue même des véhicules pour mener ses propres tests et enrichir ses modèles prédictifs. Un travail de fond que peu d’acteurs mènent réellement. Et qui ne manque pas d’attirer l’attention.

Une alliance stratégique

Cette semaine TotalEnergies a officialisé un partenariat avec la start-up pour lancer une plateforme commune. L’objectif : proposer aux entreprises une offre commune combinant les services de mobilité et de transition énergétique de TotalEnergies avec l’expertise data de CleanMob.

Concrètement, les données fiabilisées par CleanMob alimentent désormais les outils de suivi de flotte du groupe énergétique. Cela permet à TotalEnergies d’offrir des analyses plus précises sur les consommations, les émissions, la maintenance et même l’électrification du parc.

Mieux, à partir d’un modèle thermique, l’entreprise est capable de créer un jumeau numérique électrique capable de voir modèle par modèle, usage par usage, si un véhicule thermique peut être remplacé ou non par un électrique. De quoi avoir un « débat objectif, pragmatique, sur de l’audit d’électrification et le dimensionnement des bornes de recharge » explique François Ioos, directeur de la Business Unit Solutions de Mobilité pour les professionnels chez TotaleEnergies.

La donnée un outil indispensable

Le résultat de tout ce travail permet d’objectiver la gestion de parcs. Les entreprises y gagnent en rigueur, en sécurité, et réalisent même des économies. Bénéficier d’une information plus fiable permettrait un gain jusqu’à 10 % du coût total d’une flotte.

Constructeurs, énergéticiens, éditeurs logiciels, géants du numérique… Tout le monde veut sa part de la donnée automobile. CleanMob avance avec une promesse claire : pas d’usine à gaz, pas de boîtiers, pas de données douteuses. « Notre rôle, ce n’est pas de multiplier les chiffres, mais de les rendre enfin utiles », résume Salah El Hajji. Dans la guerre des données, il ne suffit pas d’empiler des tonnes d’information. Quand la voiture murmure à l’oreille des télématiciens, il convient d’avoir la bonne oreille pour en comprendre l’essentiel.