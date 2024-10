Chez TotalEnergies, la puissance des bornes affichées n'est pas forcément vraie

Comme de nombreux autres opérateurs, l’énergéticien TotalEnergies propose des bornes de charge rapide à très haute puissance sur le réseau autoroutier français. Jusqu’à 300 kW de puissance, comme le précise l’entreprise sur son site internet. Si la plupart des véhicules électriques grand public (souvent équipés d’architectures à 400 volt) se contentent généralement très bien de bornes à 150 kW, ce niveau de puissance permet aux modèles les plus performants en la matière (généralement ceux dotés d’une architecture à 800 volts) de recharger rapidement leurs batteries même avec de très gros accumulateurs.

La Porsche Taycan restylée fait partie de ces modèles très performants en recharge rapide, avec une capacité de 320 kW en pointe. Voilà pourquoi j’ai choisi une borne marquée « 300 kW » en arrivant sur la station TotalEnergies présente sur l’autoroute A8 au niveau de l’aire des Adrets de l’Esterel, avec un peu plus de 10% de batterie restante.

Et voilà aussi pourquoi j’ai été étonné en constatant, dans les premières minutes, que la puissance de charge ne dépassait pas les 150 kW alors qu’elle aurait dû normalement atteindre 300 kW (soit le maximum de la borne). Sans autre voiture connectée à ces bornes de 300 kW autour, je décide d’appeler le service technique de la borne pour essayer de comprendre ce qui coinçait.

« Ce sont toutes des bornes de 150 kW »

L’opérateur contacté donne très vite la réponse : même si cette station comprend des bornes marquées « 150 kW » et d’autres estampillées « 300 kW », ce sont toutes des bornes de 150 kW en puissance maximale ! « Il doit s’agir d’un problème d’affichage », explique la personne du service technique qui a vérifié la puissance maximale des installations à distance. Rappelons par ailleurs que d’autres stations de charge rapide peuvent parfois limiter cette puissance de charge pour les véhicules les plus performants. Le réseau Supercharger français de Tesla, par exemple, bride parfois la puissance de charge maximale des véhicules électriques à 120 kW lorsque ces derniers bénéficient d’une architecture électrique interne de 800 volts. Mais cette erreur de la station TotalEnergies nous paraît tout de même un peu cocasse. Elle nous a fait perdre une grosse dizaine de minutes, on devrait heureusement s’en remettre.