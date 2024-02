La Porsche Taycan restylée (2024) remet Tesla à sa place

Lancée en 2019, la Taycan faisait rentrer Porsche dans le grand bain des voitures électriques. Avec un certain succès : non seulement la berline silencieuse de la marque de Zuffenhausen se vend bien mais elle a aussi prouvé que son efficacité dynamique était à la hauteur de la réputation du constructeur. Depuis, de nouvelles berlines électriques surpuissantes comme la Tesla Model S Plaid ou la Lucid Air sont cependant venues l’humilier en accélération. Mais dans sa version restylée, l’Allemande possède largement de qui y répondre.

Différente dans le détail de la Taycan qu’on connaît (on remarque notamment ses optiques au style modifié), cette mouture restylée développe désormais 408 chevaux dans sa version de base, ce qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Mais sa puissance maximale grimpe carrément à 775 chevaux (au lieu de 625 précédemment) sur la Turbo S, avec même 870 chevaux pendant 10 secondes via un « push to pass » et 952 chevaux pendant la procédure du launch control. Cette dernière revendique un 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, du jamais vu pour une Porsche routière. La Tesla Model S Plaid fait encore mieux sur le papier avec ses 1034 chevaux et son 0 à 100 km/h expédié en environ 2,1 secondes, mais dans la réalité ce chiffre n’a jamais été mesuré chez nous (et il s’agit d’un 0 à 100 km/h « glissé »). Il y a quelques jours, d’ailleurs, Porsche dévoilait le nouveau record chronométrique de la bête sur la Nordschleife, loin devant celui de la Tesla Model S Plaid.

De meilleures batteries, aussi

La Taycan restylée embarque aussi de nouvelles batteries aux performances améliorées. La batterie de base « Performance » passe à 83,6 kWh en capacité nette contre 79,2 précédemment et la batterie « Performance Plus » grimpe à 98,6 kWh en capacité nette (105 kWh en capacité brute). La puissance de régénération maximale atteint désormais 400 kW au lieu de 290, ces nouveaux accumulateurs seraient plus légers que les anciens malgré leur capacité supérieure et ils permettent d’atteindre une puissance de charge de 320 kW en pointe. La familiale électrique allemande se retrouve ainsi au top de la technologie actuelle et progresse énormément en autonomie : jusqu’à 678 km WLTP pour la Taycan de base équipée des grosses batteries et jusqu’à 630 km pour la Turbo S.

Pour l’instant, on ne connaît pas les prix français de la Porsche Taycan restylée. Sachant qu’elle démarre actuellement à 96 080€ dans sa version pré-restylage, elle risque de dépasser les 100 000€ (et les 200 000€ en version Turbo S).