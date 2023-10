Comment TotalEnergies va réinventer son réseau avec l’électrique

Allez hop, direction La Défense! C’est au 24ème étage d’une des tours du célèbre quartier d’affaires que TotalEnergies a convié la presse ce jeudi matin pour détailler ses ambitions en matière électrique.

Le constat de l'énergéticien est le suivant : si les produits pétroliers ont représenté 44% de son mix distribué en 2021, les produits électriques et renouvelables atteindront les 50% dudit mix à l’horizon 2050, tandis que la part des produits à base de molécules décarbonées (biocarburants, produits issus de la biomasse) s’établirait autour de 25%.

Bye-bye pétrole, donc (ou presque) ! Dans ce contexte, l’entreprise a pris le parti de se réinventer (en partie, du moins) et de devenir un acteur important de la mobilité dite propre. « On est vraiment en train de switcher, toutes les équipes sont engagées dans la transition électrique », commente Nicolas Longatte, Directeur de l’activité EV Charge pour TotalEnergies. « La tendance est là, il nous faut maintenant accompagner cette croissance. »

Objectif : devenir à l’horizon 2028 un leader rentable de la mobilité électrique en Europe, dans un contexte d’électrification où l’on va passer de 100% de carburant-pétrole distribué en station à 52% de carburant-électricité distribué à domicile, 27% sur le lieu de travail, 14% sur la voie publique, et seulement 7% en station-service.

Pour autant, avec un temps de recharge moyen estimé à 30 minutes, ces stations sont justement appelées à renforcer la notion de…services. Et l’entreprise d’insister sur la nécessité de proposer wi-fi, espace de co-working et autres unités de restauration, de façon à rendre les pauses aussi agréables que possible.

« Les services, c’est notre ADN, il y aura donc du personnel en station », martèle Nicolas Longatte. On en d’ailleurs eu récemment l’illustration avec le retour du bon vieux pompiste dans les stations rurales du réseau.

A l’horizon 2028, Total a pour ambition de disposer de 1 000 sites de recharge rapide et ultra-rapide à travers l’Europe (dont 500 en France, soit 200 sur autoroute et voie express et 300 en agglomération), totalisant quelques 150 000 points de charge.

Un mot, enfin, sur l’épineuse question des modes de règlement aux bornes électriques. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’un utilisateur doive jongler entre les cartes fournies par différents opérateurs pour pouvoir accéder aux bornes, ce qui est réellement pénible.

Mais Nicolas Longatte s’est voulu rassurant sur ce point, en expliquant qu’en vertu du règlement européen AFIR, toutes les nouvelles bornes à haute puissance (plus de 50 kW) installées à partir d’avril 2024 devront proposer un règlement bancaire direct, tandis que celles installées auparavant devront être « rétrofitées » en ce sens d’ici 2027 (tous réseaux confondus). Une sacrée bonne nouvelle pour les électromobilistes, donc.