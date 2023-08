Total promet de ne pas augmenter ses prix et revient aux pompistes à l'ancienne

Les prix du carburant continuent d’augment en France en raison de la hausse du prix du pétrole et d’un contexte international compliqué (forte demande et limitation de la production mondiale). On commence ainsi à voir des stations-service afficher leurs carburants au-dessus des deux euros du litre, comme au printemps 2022 lorsque la grande crise énergétique battait son plein.

Chez TotalEnergies, il a été décidé à la fin du mois de février 2023 de limiter le prix des carburants vendus dans ses stations de France à 1,99€ le litre pour l’essence et le diesel. Instaurée pour inciter le gouvernement français à ne pas s’intéresser de trop près à sa fiscalité à une époque où ses bénéfices records faisaient jaser, cette limitation du prix du carburant va perdurer jusqu’à la fin de l’année 2023. Pour l’instant, TotalEnergies ne précise en revanche pas ce qu’il se passera au 1er janvier 2024.

Des pompistes à l’ancienne

Dans son communiqué officiel, TotalEnergies explique également vouloir faire revenir les pompistes à l’ancienne, ceux qui remplissent eux-mêmes le réservoir de la voiture et rendent parfois d’autres services aux clients. Le groupe va créer des emplois de pompistes dans 300 stations-service (ils sont déjà présents dans 100 stations actuellement dans le pays).

Le géant du pétrole va par ailleurs ouvrir 20 nouvelles stations en milieu rural : « L’engagement de TotalEnergies au service de nos clients automobilistes est une priorité. Contre la hausse des prix, notre engagement d’un prix plafond à 1,99 euro tient toujours. Remettre à l’honneur l’emploi de pompistes, c’est aussi répondre à une attente de proximité de nos clients et cela contribue à la création d’emplois locaux. L’ouverture de nouvelles stations rurales participe au maintien d’une activité de proximité, tout en développant l’attractivité locale pour les commerces qui sont essentiels dans la vie des Français dans ces communes. », déclare le grand patron du groupe Patrick Pouyanné. Alors que les stations-essence doivent progressivement disparaître des autoroutes, leur salut peut-il venir des communes les plus reculées ?