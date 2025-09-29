Flottes d’entreprises : un nouvel eldorado pour le marketing prédictif

Avec plus de 5 millions de véhicules détenus par des entreprises, des collectivités ou des loueurs, les flottes représentent plus de 40 % des immatriculations de véhicules neufs.

Leur part sur le marché automobile croît encore davanatge sur la partie des voitures électriques ou hybrides.

Campagne prédictive

Cette transition écologique s’accompagne de nouveaux besoins : conseils à l’achat, accompagnement dans la transition énergétique, services connectés… Autant d’opportunités pour les entreprises qui savent interpréter les bons signaux. Car dans ce secteur, le cycle de vie des véhicules est parfaitement connu. Un véhicule en flotte est renouvelé tous les 36 à 48 mois. Une régularité qui permet désormais de mettre en œuvre des campagnes marketing prédictives, ciblant les décideurs au moment où ils sont le plus susceptibles de changer de véhicule ou de fournisseur.

Une prospection B2B dopée par la donnée

Ce marketing de nouvelle génération s’appuie sur une exploitation fine des données : âge des véhicules, kilométrage estimé, type de motorisation, mais aussi taille de l’entreprise, secteur d’activité, profil des décideurs. En croisant ces informations, des acteurs comme Altares ou AAA Data sont capables de proposer une segmentation hyper-ciblée. Objectif : adapter le message commercial à chaque profil.

Ainsi, un concessionnaire ne communiquera pas de la même manière avec une PME d’Île-de-France qu’avec une grande entreprise industrielle en région. Cette approche permet de décupler l’efficacité des campagnes, en s’appuyant sur une stratégie multicanal : e-mailings personnalisés, publicités sur LinkedIn, envois de SMS professionnels, automatisation des relances, voire actions terrain. Les commerciaux peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur les prospects les plus prometteurs.

Une évolution au service de la performance commerciale

L’enjeu ? Transformer des données en opportunités commerciales. Pour générer ces leads, les entreprises mobilisent aujourd’hui une large palette d’outils : inbound marketing (création de contenus, référencement naturel, réseaux sociaux), outbound (prospection directe, téléphone, LinkedIn), publicité payante (Google Ads, LinkedIn Ads, etc.), ou encore partenariats stratégiques avec des marques complémentaires.

Longtemps réservée au marché des particuliers, l’analyse croisée et la génération de leads s’impose de plus en plus sur le canal du B2B.