Il reçoit de multiples amendes pour une place handicapé peinte pendant ses vacances

Laisser sa voiture sur la voie publique sur une longue période réserve parfois quelques surprises. La preuve avec cet automobiliste confronté à un problème pour le moins insolite : se faire verbaliser pour une place handicapé absente au moment de l’immobilisation de son véhicule.

D’après nos confrères de la publication britannique BBC, le propriétaire d’une Audi TT roadster prend en novembre dernier quelques semaines de vacances. Le 17 novembre, sans prévenir, une équipe en charge des travaux publics peint au sol autour du cabriolet une place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite. Une modification qui met par la même occasion la découvrable germanique en situation de stationnement interdit.

Une pluie d’amendes

Pour ne rien arranger, les agents de la municipalité comptent bien faire respecter cette nouvelle organisation de la chaussée. Le 21 novembre -soit moins d’une semaine après les travaux-, une personne en charge de contrôler le stationnement repère l’Audi Tt, puis lui glisse une première amende. Les jours suivants, trois autres amendes sont ajoutées sous les essuie-glaces du roadster. À son retour, le propriétaire visionne la vidéo de l’une des caméras de surveillance de son domicile pour comprendre la situation. Un document qui lui permet de faire annuler les contraventions dressées pour cette infraction.