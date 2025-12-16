Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Symbioz

Peugeot va s’attaquer au Renault Symbioz avec un nouveau SUV

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

En plus de son 2008 et de son 3008, Peugeot va ajouter un nouveau SUV dans sa gamme pour piquer des clients du Renault Symbioz. Le but sera sans doute de proposer un crossover compact au très grand coffre.

Le Renault Symbioz, un succès commercial.

Peugeot vient de renouveler son 3008 (et son grand 5008), dont la nouvelle génération a été lancée sur le marché l’année dernière. La marque au lion doit aussi lancer d’ici la fin de l’année 2027 une toute nouvelle génération de la citadine 208, mais aussi du SUV 2008.

D’après les journalistes des Echos, ces nouveautés seront suivies d’un modèle inédit dans la gamme de Peugeot : un tout nouveau SUV compact qui se positionnera entre le 2008 et le 3008.

Surfer sur le succès du Renault Symbioz

Le but ? Répondre au succès du Renault Symbioz, ce nouveau crossover écoulé à plus de 40 000 exemplaires sur le premier semestre 2025 en Europe. Basé sur la même plateforme que les Captur et autres Arkana, le Symbioz est un modèle compact privilégiant le volume de coffre plutôt que l’habitabilité maximale aux places arrière. Il semble plaire à la clientèle et devrait d’ailleurs remplacer totalement l’Arkana à court terme.

Ce futur SUV compact de Peugeot sera basé sur l’architecture STLA Small, comme les prochains 208 et 2008. On imagine qu’il lui faudra laisser le choix entre des motorisations électriques et thermiques s’il espère atteindre de gros volumes de vente. Sa commercialisation démarrera avant la fin de la décennie actuelle.

Et la 408 ?

Reste à savoir ce qu’il adviendra de la 408, qui semble se vendre moins que prévu. Pas sûr que cette dernière, lancée en 2022, ait droit à une seconde génération de modèle ni à une carrière très longue.

En savoir plus sur : Renault Symbioz

Renault Symbioz

