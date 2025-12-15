Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Jaguar

On ne sait plus trop ce qu’il se passe chez Jaguar-Land Rover

Dans Economie / Politique / Industrie

Cédric Pinatel

Le groupe Jaguar-Land Rover dément avoir viré son patron du design. Mais il refuse de confirmer qu’il travaille encore au sein de la société !

Le patron du design de Jaguar-Land Rover Gerry McGovern. Travaille-t-il encore au sein du groupe ? Photo MaxPPP.

Ce sont les journalistes d’Autocar qui avaient annoncé la nouvelle la semaine dernière : Gerry McGovern, le directeur du design du groupe Jaguar-Land Rover, venait selon eux d’être viré de façon autoritaire par les grands patrons. Après le président Adrian Mardell, la boucle était ainsi bouclée pour supprimer tous les membres ayant validé le changement stratégique de Jaguar, si critiqué depuis l’année dernière.

Mais d’après les journalistes d’Automotive News, le groupe Jaguar-Land Rover a communiqué de façon officielle sur le sujet. Et il dément avoir mis fin au mandat de Gerry McGovern : « ce n’est pas vrai que nous avons mis fin à l’emploi de Gerry McGovern et nous ne voulons pas commenter les spéculations à ce sujet », a déclaré un porte-parole du groupe.

On ne sait pas si Gerry McGovern travaille encore pour JLR

Gerry McGovern travaille-t-il encore pour le groupe Jaguar-Land Rover ? Là aussi, la communication du constructeur refuse de répondre. D’après l’article initial d’Autocar ayant annoncé son départ, il aurait carrément été « escorté vers la sortie ».

Pour rappel, le groupe anglais propriété de l’Indien Tata est désormais dirigé par Pathamadai Balachandran Balaji, l’ancien directeur financier qui a repris les fonctions d’Adrian Mardell il y a quelques mois.

Jaguar à l’aube de sa nouvelle ère

Se remettant tout juste d’un acte de piratage l’ayant paralysé, le groupe Jaguar-Land Rover prépare activement la révolution de Jaguar avec sa nouvelle gamme de modèles 100 % électriques attendus pour l’année prochaine. Mais l’équipe ayant décidé de cette révolution, dont Gerry McGovern faisait partie, a été décimée. Et on a un peu du mal à comprendre ce qu’il se passe au sein du groupe actuellement.

