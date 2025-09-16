Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Jaguar-Land Rover ne peut plus construire de voitures !

Cédric Pinatel

Après le piratage qui a paralysé les usines de Jaguar-Land Rover, le groupe anglais se retrouve dans l’incapacité de faire redémarrer sa production. Une véritable catastrophe pour le constructeur car cette paralysie devrait durer au moins jusqu’au 24 septembre.

Une usine de Land Rover au Royaume-Uni. Photo MaxPPP.

Le 1er septembre dernier, le groupe Jaguar-Land Rover a été visé par une grosse attaque réalisée par des pirates qui avaient déjà nui à la société Mark & Spencer plus tôt dans l’année.

Les conséquences de ce piratage sont importantes puisque Jaguar-Land Rover a été contraint de suspendre l’activité dans toutes ses usines, arrêtant totalement la production de ses voitures censées être livrées aux clients dans les jours et semaines à venir.

Un cauchemar de logistique

Malheureusement pour le constructeur anglais appartenant à l’industriel indien Tata, la situation reste catastrophique en interne : toute la chaîne logistique du constructeur a été brisée, aveuglant totalement les fournisseurs et les concessionnaires. Pour certains, tous les registres ont été perdus.

Le groupe vient d’annoncer qu’il allait devoir prolonger la suspension de sa production au moins jusqu’au 24 septembre prochain. Il travaille actuellement à la reconstruction de l’ensemble de ses systèmes informatiques et se retrouve dans l’incapacité de construire ses autos.

5 millions de livres sterling de pertes par jour

D’après certains analystes comme le professeur d’économie David Bailey interrogé sur le sujet par les journalistes anglais d’Autocar, cette paralysie devrait coûter à Jaguar-Land Rover environ cinq millions de livres sterling (soit environ 5,76 millions d’euros).

Voilà qui tombe au plus mauvais moment alors que la marque Jaguar entreprend une profonde reconstruction à l’avenir incertain et que le groupe a bien besoin des bénéfices de sa marque Land Rover pour ne pas sombrer totalement. 

