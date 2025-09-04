Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Un piratage interrompt la production Jaguar Land Rover

Adrien Raseta

Moments difficiles pour le groupe Jaguar Land Rover : l'entité subit actuellement les conséquences d'un piratage à grande échelle. Une attaque qui bloque la production sans pour autant concerner pour l'instant les données des clients.

Malgré le bad buzz généré par la campagne annonçant le nouveau virage Jaguar, le groupe JLR affiche des belles performances financières. Avec une hausse de plus de 15% de ses bénéfices lors du dernier exercice, l'entreprise signe une sacrée réussite depuis plus de dix ans. Hélas en cette année 2025, un événement vient entraver sa progression : un piratage.

Un rapide coup d'œil sur les sites officiels de Land Rover et Jaguar permet de constater que l'entité partage via un pop-up des informations en temps réel à ce sujet. La première déclaration de l'incident remonte cela dit au lundi 1er septembre lorsqu'une ligne d'information apparaissait dans les colonnes de la bourse de Mumbai. Les lignes de production de Halewood au Royaume-Uni sont à l'arrêt. Les employés sont priés de ne pas se rendre au travail en attendant d'estimer via des experts en cybersécurité l'ampleur de l'attaque.

Pas de données clients volées ?

D'après le communiqué officiel publié par Jaguar Land Rover, des "actions immédiates ont été prises afin de limiter l'impact du piratage dont un arrêt proactif des serveurs." La firme défend pour l'instant l'idée que : "rien ne prouve que les données des clients sont concernées par cette manœuvre."

