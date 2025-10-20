Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Fiat 127

Imaginez une Fiat 127 moderne en chasseuse de Renault R5

Dans Futurs modèles / Design

Cédric Pinatel

Après la Mini, Fiat 500, la Renault 5 et la Renault, est-il temps de faire naître une autre icône au design retro ? Celle-là serait quand même moins connue du grand public mais après tout, la R5 n’était déjà pas aussi emblématique qu’une 2CV ou le petit pot de yaourt italien !

Ah c'est sûr, elle aurait de la gueule ! Photo : PassioneAutoItaliane.com

Renault a en partie réussi son pari sur la R5 électrique. Certes, la nouvelle citadine électrique reste loin pour l’instant des volumes de la Clio thermique en Europe, cette reine absolue du marché français et prétendante au podium 2025 sur le Vieux Continent. Mais elle plaît avec son design très fort et s’est déjà fait une place dans tous les quartiers branchés des centres-villes. La récente R4 parviendra-t-elle à réaliser la même performance ? On le saura très vite.

Avec cette R5 et en attendant la nouvelle Twingo de quatrième génération, Renault s’est naturellement inspiré du succès des Mini et autres Fiat 500. Cette dernière, d’ailleurs, revient aussi en version thermique dès cette fin d’année et nous l’essaierons le mois prochain sur Caradisiac.

Et pourquoi pas une Fiat 127 ?

Et si on ajoutait à ce portefeuille de petites citadines rétro modernes une Fiat 127 remise au goût du jour ? C’est l’idée rigolote des Italiens de passioneautoitaliane qui proposent cette vision virtuelle d’une 127 reprenant les codes de la 500 moderne et des autres autos ayant suivi la mode du « néo-rétro ».

Vous la voudriez avec un moteur thermique ou électrique ?

Elle ne manque pas de charme avec ces proportions caractéristiques de celles de la 127 originelle et un design assez fort. Faudrait-il qu’elle embarque une motorisation électrique ou plutôt thermique, par les temps qui courent ?

Ce n’est évidemment pas à l’ordre du jour chez Fiat

Comme vous pouvez l’imaginer, Fiat a beaucoup trop de choses à gérer actuellement pour s’occuper d’un tel projet (qui ferait d’ailleurs concurrence à la 500 ou à la Grande Panda). La marque italienne doit d’ailleurs lancer plusieurs nouveautés importantes d’ici l’année prochaine, dans la catégorie des voitures compactes.

