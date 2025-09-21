La nouvelle Fiat 500 thermique coûte plus cher que la Grande Panda et aura un malus

Vous le savez, Fiat travaille actuellement sur le lancement de la nouvelle déclinaison thermique de la 500 de troisième génération, introduite en 2020 avec une unique motorisation électrique qui ne se vendait pas assez.

Cette nouvelle 500 finalement nommée « Hybrid », présentée en Italie et déjà commercialisée là-bas, reprend un groupe motopropulseur très proche de celui de l’ancienne 500 Hybrid disparue il y a quelques mois sur notre marché : le petit moteur « Firefy » à trois cylindres d’origine FCA accouplé à une boîte manuelle à six vitesses et servi par une hybridation légère.

65 chevaux seulement

Cette nouvelle 500 Hybrid développe officiellement 65 chevaux (pour 92 Nm), contre 70 pour l’ancienne 500 Hybrid. Son adaptation aux dernières normes européennes explique sans doute cette légère perte de puissance, qui limitera inévitablement ses performances sachant que l’auto est très probablement plus lourde que l’ancienne. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 16,2 secondes et la vitesse maximale à 155 km/h.

Sans surprise, elle est moins chère que la 500 électrique (qui doit elle passer à une version améliorée d’ici l’année prochaine). Mais justement, elle reste quand même assez chère pour le moment.

A partir de 18 950€ en Italie

Comptez en effet sur une addition de 20 900€ (remisée à 18 950€) pour sa version de lancement « Torino », une finition de lancement très bien équipée (climatisation automatique, jolis habillages intérieurs, grand écran tactile central…).

A titre de comparaison, la Fiat Grande Panda démarre en Italie à 16 900€ dans sa finition d’entrée de gamme avec un moteur de 100 chevaux et une boîte manuelle. Pour l’instant, la nouvelle 500 thermique joue donc un peu les élitistes !

Heureusement, son prix doit prochainement baisser lorsque ses finitions d’entrée de gamme renforceront le catalogue du modèle en Italie. L’ouverture des commandes de la nouvelle 500 Hybrid devrait arriver dans les jours à venir en France et son tarif pourrait différer un peu de ceux de la version italienne.

Un malus en France

Notons au passage que l’auto est donnée pour 120 g/km de CO2 en Italie au minimum, ce qui signifie qu’elle devra composer au minimum avec un malus français de 210€ lors de l’immatriculation. La Grande Panda s’en tire un peu mieux avec ses 116 g/km de CO2 en version « hybride ».