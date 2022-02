Essai - Renault Clio TCe 140 à boîte manuelle (2022) : un (très) léger parfum de RS d'antan

En bref Catégorie des polyvalentes À partir de 23 600 € 4 cylindres 1.3 TCE de 140 ch et 260 Nm

La Renault Clio de cinquième génération est une voiture bien née, corrigeant quelques défauts de la précédente génération, comme la finition, améliorant certaines qualités telle que l'habitabilité et en ajoutant de nouvelles par l'arrivée d'une motorisation hybride. C'est objectivement une des meilleures, voire la meilleure polyvalente du marché, se plaçant dans le haut du classement dans la plupart des domaines mais, pourtant, elle doit s'incliner en France en matière de chiffres de vente face à son éternelle rivale, la Peugeot 208. La sochalienne termine en effet sur la plus haute marche du podium en 2021, certes d'une très courte tête, avec 88 013 unités écoulées contre 85 247 pour la polyvalente au losange, et repart de plus belle en 2022, avec 7 567 unités contre 4 988.

Se montre-t-elle trop sage, trop lisse, trop tiède, trop sérieuse face à une proposition au lion résolument moins homogène mais avec une approche plus fun passant par un parti pris esthétique plus marqué à l'intérieur comme à l'extérieur et une mise en avant du plaisir de conduite ? C'est peut-être ce que s'est dit Renault en lançant une nouvelle version équipée du 4 cylindres 1.3 TCE dans une déclinaison offrant 140 ch à 4 500 tr/min et 260 Nm entre 1 750 et 3 500 tr/min, remplaçant celle de 130 ch et 240 Nm retirée du catalogue fin 2020. Mais la grosse différence entre les deux se situe au niveau de la transmission, la boîte EDC double embrayage à sept rapports laissant la place à une bonne vieille manuelle à six vitesses.

Le premier bilan face au chronomètre n'est pas très brillant malgré la puissance supplémentaire et une masse allégée d'une quarantaine de kilos, avec un 0 à 100 km/h en 9,4 s et un 1 000 m départ arrêté en 30,3 s en changeant soi-même ses rapports, contre respectivement 9,0 et 30,1 s quand on comptait exclusivement sur l'électronique. Mais ce que l'on perd en dixièmes de seconde, on le gagne indubitablement en matière du plaisir de conduite passant par une interactivité supplémentaire. Utilisant une expérience indiscutable dans le domaine, Renault a en effet très bien faire ses devoirs en commençant par placer parfaitement le levier de changement de vitesse, avec une implantation en hauteur et en arrière, ce qui permet d'avoir un mouvement particulièrement efficace et confortable. Le maniement en lui-même se montre de plus très agréable avec une course aussi courte que bien guidée, ainsi que des verrouillages fermes. On n'atteint pas la perfection que l'on peut trouver à bord d'une Honda ou d'une Mazda mais les sensations délivrées sont suffisantes pour devenir plaisantes.

Le 1.3 TCe 140 fait aussi correctement son travail de son côté, se montrant plus plein que son prédécesseur de 130 ch grâce à une puissance maximum à la fois supérieure et atteinte 500 tr/min plus tôt. On perd ainsi un peu l'effet turbo pour un caractère plus linéaire permettant de rester plus facilement dans la zone idéale du compte-tour.

L'ensemble se marie bien avec un châssis semblant pouvoir digérer le double de la puissance, avec quatre roues fermement verrouillées au sol et une direction informative sans pour autant devenir nerveuse. Encore un peu trop sage donc face à une Peugeot 208 ou une Ford Fiesta à l'arrière plus mobile mais aussi plus rassurante. C'est suffisant donc pour donner le sourire sur une route adaptée, mais juste sur un coin de la bouche plutôt qu'en laissant apparaître toutes ses dents.

À ce caractère un peu plus enjoué s'ajoute la polyvalence que l'on est en droit d'attendre de la Clio, avec une habitabilité remarquable à l'avant comme à l'arrière, un volume de coffre dans le haut du panier, une finition excellente pour la catégorie et un équipement digne de la catégorie supérieure. De plus, en conduite paisible, rythme auquel le confort et l'insonorisation de la Clio se montrent très satisfaisants, la consommation reste maîtrisée pour une motorisation sans la moindre aide électrique, avec 5,5 l/100 km constatés au terme de notre essai.

En matière de tarifs cependant, cette version TCe 140 à boîte manuelle se prend au sérieux. Seulement disponible avec les niveaux de finition les plus élevés Techno et RS Line, elle démarre en effet à 23 600 €, soit seulement 1 000 € de moins que l'E-Tech 145. Certes, l'hybride offre un caractère et des prestations totalement différentes, mais la complexité de sa fiche technique laisse penser qu'on en a bien plus pour son argent.