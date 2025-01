La Toyota Yaris 4 est-elle aussi fiable que les précédentes générations ?

Elle garde des moteurs purement thermiques comme le 3 cylindres 1.0 70 ch et le 3 cylindres 1.5 120 ch, mais se vend toujours essentiellement en hybride (90 % des ventes en 2023). Le même 3 cylindres 1.5, dégonflé à 91 ch mais aidé d'un moteur électrique de 80 ch donne une puissance cumulée de 116 ch. Début 2024, il se voit accompagné d'une version 130 ch plus véloce mais pas plus gourmande. Et bien sûr, la sportive GR Yaris s'est invitée à la fête en 2020, avec son 1.6 3 cylindres turbo de 261 ch puis 280 ch. Très rare en France, elle était aussi hors de prix et subissait le malus maximal.

La 4e et dernière génération, elle, change du tout au tout esthétiquement parlant, pour se faire désirable, presque sexy. Avec 3,94 m de long, elle reste très compacte pour une polyvalente. Cela a des inconvénients en matière d'habitabilité et de volume de coffre, assez réduit avec seulement 286 litres, quand certaines concurrentes dépassent les 350 litres. Mais elle se faufile plus aisément.

Il faut dire que la Yaris est une citadine polyvalente plutôt astucieuse et pratique. La première génération en 1999 adoptait déjà une banquette coulissante, comme la Renault Twingo. Et une multitude rangements. Si les générations suivantes ont perdu un peu de cette praticité, elles n'ont par contre pas perdu de leur attrait mécanique.

Qui ne connaît pas la Toyota Yaris , elle qui fut jusqu'à récemment, et pendant de nombreuses années, la voiture la plus fabriquée en France, dans l'usine que le constructeur japonais possède à Onnaing, dans le Nord ? Assemblée chez nous donc, mais aussi pas mal vendue, puisqu'elle a même fait quelques incursions selon les années dans le top 10 sur notre marché.

Budget

Achat / Cote :

Les prix en neuf ne sont pas donnés, surtout pour les hybrides (et la GR bien sûr), mais l'équipement étant fourni, le rapport prix/équipement est correct. Par contre, en seconde main, la bonne image de la Yaris, et l'appétence pour les motorisations hybrides, fait que les cotes restent très soutenues. On trouve des versions hybrides affichant plus de 200 000 km à plus de 12 000 € ! Sinon, une version 1.0 essence se trouve à partir de 12 500 € pour moins de 40 000 km. Une hybride 116 ch à kilométrage raisonnable, soit moins de 60 000 km, se trouve à partir de 14 000 €, mais en moyenne plutôt 17 000 €, pour un prix neuf moyen de 23 500 € en 2020. La décote est vraiment faible. Enfin, un rare 1.5 100 % thermique démarre à 13 000 € pour 50 000 km.

Consommation :

Les blocs 1.0 et 1.5 thermiques sont dans la bonne moyenne niveau consommation, avec respectivement autour de 5 litres et autour de 5,5 litres. Mais c'est la version hybride qui surprend par son appétit extrêmement réduit. On peut tout à fait rester autour de 4 litres de moyenne si l'on ne fait pas d'autoroute, et même moins en ville (3,5 litres). Sur le grand ruban, c'est moins bien, comme souvent avec les hybrides (un peu plus de 6,5 l).

Assurance :

Les primes d'assurance se calent sur la moyenne de la catégorie et ne sont pas plus onéreuses que pour les concurrentes françaises pour notre profil (homme, 40 ans, habite en IDF, 50 % de bonus, voiture garée en parking couvert). Seules une Polo ou les citadines premium type Audi A1 sont plus chères.

Prix des pièces :

Les pièces telles que les amortisseurs, les disques ou les plaquettes, voire l'échappement, ne sont en moyenne pas beaucoup plus chères que pour la concurrence, surtout hybride (Clio e-tech). Mais les plus petites pièces de filtration sont un peu plus onéreuses. Pas trop grave car les montants sont alors bien moindres, et ce ne sont pas 4 ou 5 euros sur un filtre à air qui vont changer la donne.

Entretien :