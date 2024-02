EN BREF Citadine Version restylée Nouveau moteur 130 ch À partir de 30 450 €

Après avoir tenté, à plusieurs reprises et toujours en vain, d’imposer sa Starlet sur le marché européen des citadines, Toyota dévoilait, il y a un quart de siècle, sa nouvelle arme pour affronter les Peugeot 206, Renault Clio et autres Volkswagen Polo : la Yaris. Malgré un dessin typé nippon, cette inédite petite Toyota, qui s’appelait alors Vitz sur son marché national, a toutefois été développé en priorité pour séduire la clientèle du Vieux Continent.

Pour prouver son engagement sur ce marché, le plus important au monde pour ce segment, Toyota produit même toutes les Yaris, versions TS exceptées, livrées en Europe dans une usine flambant neuve, située à Onnaing, près de Valenciennes. D’abord classiquement proposée avec de sages moteurs essence, et en carrosserie à 3 et 5 portes, la Yaris verra sa gamme s’étendre au fil des années et des générations. Ainsi, une version sportive, la TS forte d’un peu plus de 100 ch, et un diesel, le 1.4 D-4D de 75 ch, compléteront l’offre de la Yaris 1.

dailymotion Essai vidéo - Toyota Yaris (2024) : des évolutions peu marquées

Mais la Yaris la plus révolutionnaire n’apparaîtra qu’en 2012, sur le troisième opus. Baptisée HSD, pour Hybrid Synergy Drive, elle reprend, ni plus, ni moins, le couple 1.5 VVT-i/moteur électrique déjà vu sous le capot de la Prius. La Yaris devient ainsi la première citadine full hybrid disponible en France. Un succès qui ne s’est jamais démenti puisque, en 2023, 90 % des Yaris livrées en France étaient des hybrides.

Forte, dans un premier temps, de 100 ch, cette mécanique cède sa place, lors de l’avènement de la Yaris 4, en 2020, à un nouveau et inédit couple 1,5 à cycle Atkinson/bloc électrique dont la puissance grimpe à 116 ch. Mais, depuis, la concurrence s’est organisée. Chez le géant Stellantis, le 1.2 PureTech vient de se convertir à l’hybridation légère, avec des déclinaisons de 100 et 136 ch. Du côté de l’Alliance, Renault a mis au point, dès 2020, son innovante motorisation E-Tech, qui développe 140 puis 145 ch. Naturellement, ces motorisations se retrouvent sous le capot des plus redoutables rivales de la Yaris : Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio…

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Restylage invisible

Avec quasiment quatre année d’une brillante carrière au compteur, la Yaris 4 a bien mérité son traditionnel restylage de mi-carrière. Mais il faudra un œil plus qu’aiguisé pour distinguer cette nouvelle version. En effet, ne cherchez pas de signatures lumineuses remises au goût du jour ou encre des boucliers retouchés : la seule évolution esthétique extérieure se limite à la grille de la prise d’air située dans le bouclier avant. Et encore, il ne s’agit même pas d’une modification du dessin de ce maillage mais simplement de l’arrivée d’un plastique noir brillant alors que, précédemment, il était noir mat. Certes, lorsqu’on le sait, cela donne une touche un peu plus haut de gamme à la proue, mais peut-on réellement parler de restylage ?

Si les designers n’ont pas eu à se pencher sur le dessin de la carrosserie, il leur a tout de même été confié la mission de créer quelques nouveaux modèles de jantes. Quant à leurs collègues du département Couleurs & matières, ils ont eu un peu plus de travail. En effet, de nouvelles teintes, dont le bi-ton bleu Neptune/noir brillant de notre modèle d’essai, ainsi que de nouvelles selleries complètent l’offre.

Et puisque nous sommes à bord, remarquons également l’arrivée, selon les niveaux de finition, d’un combiné d’instrumentation 100 % numérique, d’une tablette tactile de 10,5". Toyota indique également avoir complété la liste des aides à la conduite et autres éléments de sécurité livrés de série. Ainsi, l’ensemble T-Mate, qui regroupe les fonctionnalités avancées liées à la sécurité, comprend désormais une nouvelle caméra et un nouveau radar qui permettent d’améliorer les performances du système de précollision PCS, du dispositif d’évitement de collision aux intersections et du régulateur de vitesse ACC. On note également la présence de l’aide à la conduite proactive PDA, du système d’arrêt d’urgence EDSS, de la fonctionnalité d’alerte de détection des cyclistes et véhicules à l’ouverture des portes SEA

Quelques équipements dernier cri sont également désormais disponibles, tels que la clé numérique intégrée à l’application pour smartphone MyT et la possibilité de recevoir des mises à jour à distance, selon le protocole OTA.

Coup de boost

La véritable nouveauté de cette Toyota prend toutefois place dans le compartiment moteur. Avec ses 116 ch, la Yaris hybride pouvait, jusqu’alors, sembler un peu faiblarde face à ses concurrentes. Les ingénieurs ont donc retravaillé le couple mécanique basé sur le 1.5 essence. Grâce à l’arrivée d’un nouveau moteur électrique, dont la puissance atteint 84 ch, contre 80 ch sur la variante 116h, la cavalerie maximale passe ainsi à 130 ch, tandis que le couple ne gagne pas moins que 30 %, avec 185 Nm.

Le trois cylindres essence de 1 490 cm3 n’évolue, pour sa part, pas. Il développe toujours 92 ch à 5 500 tr/mn et un maximum de 120 Nm entre 3 600 et 4 800 tr/mn. Le constructeur japonais annonce ainsi des performances en amélioration notable, avec, par exemple, un 0 à 100 km/h effectué une demi-seconde plus rapidement (9,2 s contre 9,7 s pour la 116h). Cela amène la nipponne au niveau de ses plus redoutables rivales, telles que la Renault Clio E-Tech, pourtant plus forte de 15 ch.

À l’opposé, la consommation n’est guère pénalisée par ce surplus de cavalerie. Toujours selon le constructeur, la Yaris 130 ch n’avalerait que 0,1 l/100 km de plus que celle de 116 ch (3,9 l/100 km contre 3,8 l/100 km), ce qui lui permet de continuer à afficher des rejets de CO2 homologués inférieurs à 100 g/km.

L’arrivée de cette inédite motorisation est l’occasion, pour Toyota, d’offrir à la Yaris ses galons de petite routière. Mais elle ne signe pas pour autant l’arrêt de mort de l’hybride de 116 ch. Celle-ci reste disponible avec les finitions Dynamic, Design et Collection, les moins coûteuses de la gamme. Le 130h n’est donc commercialisé qu’en combinaison avec les variantes GR Sport et Première.