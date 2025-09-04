La Fiat Grande Panda d'entrée de gamme est enfin là, mais...

La nouvelle Fiat Grande Panda a d’abord été lancée en version 100% électrique. Cette cousine technique de la Citroën C3 a ensuite été déclinée en variante essence à hybridation légère et boîte automatique, permettant de descendre son prix (et même d’arriver à un excellent rapport prix-prestations).

On attend maintenant l’arrivée de la version d’entrée de gamme de la citadine italienne, équipée du moteur essence de 100 chevaux sans hybridation et accouplé à une simple boîte manuelle à six vitesses. Elle vient de débarquer dans les concessions de l’autre côté des Alpes, dévoilant son intérieur très basique dans la finition la moins chère et une présentation extérieure également rudimentaire.

16 900€ en Italie

Mais c’est surtout son prix local qui nous déçoit un peu : 16 900€ en Italie dans la finition de base sans les jolis habillages extérieurs ni la connectivité intérieure, alors qu’on s’attendait plutôt à un prix autour des 16 000€.

En France, la Citroën C3 dans la même configuration demande actuellement 15 850€ (ou 229€ par mois), un niveau de prix qu’on imaginait aussi pour sa sœur transalpine. Dans la même finition mais avec la motorisation de 110 chevaux à boîte automatique, rappelons que la Grande Panda demande 17 900€ chez nous. Même si le prix de cette dernière a rapidement augmenté depuis son lancement (elle demande désormais 19 200€ en finition Pop mieux dotée), l’écart de prix avec la version à boîte manuelle paraîtrait vraiment faible si Fiat France décide de la proposer à ce prix.

En France, les commandes devraient être rapidement ouvertes pour cette nouvelle Grande Panda de base à boîte manuelle. Espérons que Fiat fera un petit effort chez nous !