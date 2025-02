Avec la Fiat Grande Panda, l'électrique sans le coup de bambou

EN BREF Citadine Longueur : 3,99 m Thermique et électrique À partir de 18 900 € en thermique et 24 900 € en électrique

Si vous interrogez des gens en leur demandant quel est le modèle de Fiat le plus connu, une très grande majorité vous dira bien évidemment la 500, la star de la marque italienne. Toutefois, une partie de ces personnes vous répondra peut-être la Panda. Moins connue que le mythique pot de yaourt, elle constitue, en effet, également un énorme succès pour Fiat.

Plus de 40 ans après son lancement, la Panda est toujours là et ce n’est pas l’arrivée de cette Grande Panda qui va la mettre à la retraite, bien au contraire, car elle reste au catalogue. La Grande Panda va plutôt remplacer la Punto, qui était devenue à une époque Grande Punto et permettre ainsi à Fiat d’être présent dans le segment B, celui des citadines polyvalentes à 5 portes, avec un modèle répondant à un cahier des charges moderne.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Et première précision, le nom de Grande Panda n’est pas usurpé, car celle-ci est nettement plus grande que la Panda. Elle mesure 3,99 m de long soit 34 cm de plus ! Elle est aussi plus large d’une vingtaine de centimètres, mais moins haute de 7 cm.

Un style très sympa

Comme c’est le cas des dernières C3 et R5, la nouvelle Panda joue à fond la carte de la séduction. Ainsi, celle-ci mélange le passé avec de nombreuses références à l’ancienne et la modernité. Ainsi, le logo Fiat au centre de la calandre disparait, mais le nom Fiat reste présent tout en déporté sur le côté, comme sur la première du nom. L’ancien logo avec les trois bandes en biais est apposé un peu partout que ce soit sur les boucliers avant et arrière ou les passages de roues. Autre ressemblance, les phares rectangulaires, mais ceux-ci adoptent ici une signature lumineuse en forme de pixels, qui se retrouve également à l’arrière dans des feux assez imposants. Dans les détails, on note aussi les entourages de roues en plastiques ou les barres de toit qui rappellent la mythique Panda 4x4. Parmi les autres originalités, impossible de ne pas remarquer les emboutis « Panda » sur le bas des portières. La forme globale reste très proche du modèle orignal avec un style très cubique composé notamment d’un capot horizontal, d’un hayon vertical et d’une lunette inclinée. Cette partie arrière se distingue par le gros logo Fiat et celui stylisé de la Panda.

Un habitacle fun

À l’intérieur, on retrouve avec plaisir les rappels à l’ancienne Panda avec une planche de bord tout en rondeurs, qui est parcourue par un rangement ouvert qui court toute la largeur de celle-ci. On trouve aussi quelques clins d’œil comme le Fiat incrusté dans les contre-portes ou le logo de la voiture apposé au milieu de la planche de bord. Les plus observateurs auront aussi remarqué le « Ciao » inscrit sur le dos de la planche de coffre. Bien évidemment, la Grande Panda cède à la modernité avec une instrumentation numérique de 10 pouces et un écran multimédia de 10,25 pouces.

Bonne nouvelle, les rangements sont très nombreux (contre-portes, console centrale et même deux boites à gants). Comme sur beaucoup de modèles de la catégorie, les plastiques sont durs, mais Fiat a fait appel à des matériaux naturels et recyclés comme le bambou sur notre modèle d’essai. L’ambiance globale de notre version haut de gamme est sympathique et originale, mais l’impression de qualité est inférieure à celle d’une Renault R5 à niveau équivalent, certes plus onéreuse.

Une astuce très bien vue

En matière d’aspects pratiques, la Grande Panda se contente d’une habitabilité arrière correcte, principalement pour deux personnes et un volume de chargement de 360 litres.

Mais la principale originalité réside dans la présence d’un câble de recharge rétractable implanté dans la calandre. Une vraie bonne idée, car cela met fin à la galère du câble à ranger dans le coffre. Plus besoin de se salir les mains. Les autres constructeurs peuvent en prendre de la graine, d'autant plus que la prise traditionnelle est toujours présente.