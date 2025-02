Avec la Fiat Grande Panda, l'électrique sans le coup de bambou

Utilisant la plate-forme STLA Smart réservée aux citadines du groupe Stellantis, cette Grande Panda reprend la même base et partage de nombreux éléments mécaniques avec sa cousine, la Citroën C3. Elle est ainsi motorisée par une version électrique de 113 ch alimentée par une batterie de 44 kW brute lui permettant de revendiquer une autonomie de 320 km. Une version micro-hybridée 48 volts 100 ch boîte automatique sera également au catalogue. En revanche, pas de boîte mécanique en revanche. Nous effectuons ce premier galop d'essai au volant de la version zéro émission.

Les premiers kilomètres parcourus sur les routes parfois très dégradées de la région de Turin nous confirment que la citadine italienne a laissé à sa cousine tricolore certaines spécificités comme les suspensions à butées hydrauliques et les sièges issus du Programme Advanced. Il en résulte un confort moins bon, notamment sur routes dégradées où les suspensions « tapent » dans ces conditions, mais la Grande Panda prend globalement soin de ses passagers. Comme sur la française, on constate des mouvements de caisse dès que le rythme augmente, mais elle se débrouille plutôt bien en conduite normale. Bien évidemment, son terrain de prédilection est la ville avec en particulier un diamètre de baraquage réduit.

Pas de surprise pour la motorisation. Malgré un couple de 120 Nm, la Panda bénéficie d'accélérations intéressantes qui lui permettent de s’extraire aisément de la circulation ou de dépasser. En revanche, pas de mode « B » pour augmenter la régénération. Et justement, en matière de consommation, sur cette courte prise en mains effectuée à une température de 6°, et sur un relief assez vallonné, nous avons relevé une moyenne de 20 kWh/100 km, soit une autonomie de 210 km dans ces conditions. Pas brillant, mais à confirmer dans des conditions plus réalistes.

Pas de surprise pour les capacités de recharge, qui restent classiques pour un modèle de Stellantis. Comptez seulement 7,4 kW en alternatif et 100 kW en courant continu. De quoi passer de 20 à 80 % en 28 minutes.