Avec la Fiat Grande Panda, l'électrique sans le coup de bambou

La gamme de la Fiat Grande Panda est assez originale puisqu’elle est différente suivant la motorisation.

Ainsi, en micro-hybride, la Grande Panda est disponible en trois finitions.

L’entrée de gamme « Pop » (à partir de 18 900 €) comprend la climatisation manuelle, les projecteurs et feux à LED, les jantes 16 pouces en acier, la sellerie tissu, les quatre vitres électriques, l’instrumentation numérique 10 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et AndroïdAuto, 6 airbags, l’alerte de franchissement de ligne, l’aide au stationnement arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que le régulateur/limiteur de vitesse.

Le niveau « Icone » (à partir de 20 900 €) ajoute la climatisation automatique, le chargeur par induction, le système multimédia 10,25 pouces, le radar avant et la caméra de recul.

Enfin, le haut de gamme « la Prima » (à partir de 22 400€) hérite des barres de toit, des protections de boucliers avant et arrière, des vitres arrière surteintées, les jantes alliage 17 pouces, la boîte à gants fermée, la sellerie spécifique, la banquette arrière rabattable 60/40 et les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables.

En électrique, la gamme est plus simple, car elle se compose seulement de deux niveaux.

Le niveau le plus accessible « Red » (à partir de 24 900 €) se caractérise par les mêmes équipements de l’entrée de gamme thermique tout en y ajoutant le système multimédia 10,25 pouces, le système audio 4 haut-parleurs, les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables, ainsi que certains spécifiques à l’électrique comme le chargeur embarqué 7,4 kW ou le câble rétractable dans la calandre.

La finition « La Prima » (à partir de 27 900 €) est similaire à celle précédemment évoquée, mais elle reprend aussi certains éléments de la finition « Icone » non disponible en électrique comme la climatisation automatique, le chargeur par induction, le radar avant et la caméra de recul.

Le point techno : un câble de recharge enroulable, la vraie bonne idée Toute personne qui a déjà chargé une voiture électrique sait combien il est pénible de voir ranger les câbles dans le coffre, surtout quand ceux-ci n’ont pas d’espace dédié. Fiat avec ce câble rétractable implanté dans la calandre semble avoir trouvé la solution idéale.