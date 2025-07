La nouvelle Porsche 911 Carrera 4S ressemble beaucoup à l'ancienne GTS

Porsche continue de renouveler la gamme de la 911 après son passage à la version « 992.2 » restylée. Le constructeur allemand a d’abord levé le voile sur la Carrera de 394 chevaux et la GTS de 541 chevaux, avant de lancer la GT3 de 510 chevaux et la Carrera S de 480 chevaux.

La marque de Zuffenhausen dévoile cette fois la Carrera 4S, reprenant comme il se doit la motorisation de la Carrera S mais avec deux roues motrices de plus. Elle adopte comme cette dernière les nouveaux boucliers (proches de ceux de la 992.1 Turbo) et les feux revus, ainsi que la planche de bord équipée d’un combiné d’instrumentation dépourvu du compte-tours analogique central. Les sièges arrière sont disponibles en option gratuite sur la Carrera 4S coupé mais de série sur le cabriolet et la Targa.

480 chevaux, comme l’ancienne GTS

Comme la Carrera S, la Carrera 4S utilise une version poussée à 480 chevaux du flat-six biturbo de 3,0 litres. Elle revendique (comme la Carrera S aussi) un 0 à 100 km/h expédié en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 308 km/h, gagnant 30 chevaux par rapport à l’ancienne Carrera 4S (et Carrera S).

En fait, elle développe exactement la puissance de l’ancienne Carrera GTS qui possédait déjà ce moteur. La nouvelle 911 GTS, elle, s’équipe désormais d’une nouvelle version hybride du flat-six avec une cylindrée de 3,6 litres, un seul turbo et 541 chevaux en puissance maximale. Ah, ça devient de plus en plus compliqué de s’y retrouver dans la gamme de la 911 avec toutes ces versions et ces changements !

A partir de 166 400€

La nouvelle 911 Carrera 4S démarre à 166 400€ en version coupé, 180 600€ en version cabriolet et 182 400€ en version Targa. A titre de comparaison, la 911 Carrera demande au minimum 140 000€, la Carrera S 158 200€ et la Carrera GTS 180 600€. Pour ceux qui se focalisent sur le pur plaisir de pilotage en tout cas, cette 4S ne présente que peu d’intérêt par rapport à la Carrera S compte tenu de la très belle motricité de cette dernière et du léger surpoids induit par la transmission intégrale. Notez aussi que la 4S impose la boîte PDK à double embrayage. Rappelons qu’il faut hélas ajouter un malus écologique de 70 000€ en France.