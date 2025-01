La Porsche 911 Carrera S nous revient en grande forme

Depuis l’avènement de la 911 GTS, qui utilise pour la première fois la technologie hybride, la hiérarchie était quelque peu bousculée. Désormais, Porsche remet de l’ordre dans sa gamme avec une nouvelle version de Carrera S.

Tout d’abord, la puissance de moteur Boxer 3.0 atteint 480 ch (+ 30 ch), ce qui la place entre les Carrera et Carrera T de 394 ch, et la GTS de 541 ch. Ainsi, le moteur profite de nouveaux turbocompresseurs et de systèmes de refroidissement et de suralimentation revus. La 911 Carrera S coupé, qui existe aussi en Cabriolet, atteint 100 km/h en 3,3 secondes et 308 km/h en vitesse de pointe. À noter que cette 911 est associée à la boîte PDK à huit rapports.

De série, cette version reçoit les jantes de 20 et 21 pouces, le système de contrôle vectoriel du couple (PTV+), l’échappement sport aux sorties de couleur argent et un système de freinage issu de la GTS (disques de 408 mm à l’avant et 380 mm à l’arrière).

Un prix de base de près de 160 000 €

Sans citer toutes les options disponibles sur la Carrera S, notons les freins en carbone et céramique PCCB (10 620 €), les suspensions pilotées PASM avec châssis surbaissé de 10 mm (1 098 €) combiné aux roues arrière directrices (2 268 €)…

Côté tarif, la hiérarchie est également respectée puisque la 911 Carrera S est vendue à partir de 157 300 € pour le Coupé et 171 500 € pour le Cabriolet.