La nouvelle Porsche 911 GTS est la première hybride dans l'histoire du modèle

Lancée en 2018, la Porsche 911 de la génération 992 reçoit son restylage de mi-carrière. Comme d’habitude, la version Carrera profite de ce restylage pour gagner quelques chevaux avec désormais 394 chevaux et 450 Nm pour l’entrée de gamme toujours dotée du bloc flat-six bi-turbo de 3,0 litres (grâce aux turbocompresseurs de l’ancienne 992 GTS phase 1) contre 385 chevaux pour la précédente mouture, ce qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes ou 3,9 secondes avec le pack Sport Chrono et de toucher 294 km/h en vitesse de pointe.

Cette 992 Carrera phase 2 affiche des boucliers légèrement différents (qui intègrent les échangeurs de la 992 Turbo phase 1) et des optiques Matrix LED désormais de série.

Mais la grosse nouveauté concerne la version GTS, qui remplace le bloc bi-turbo de 3,0 litres par un inédit bloc de 3,6 litres équipé d’un seul turbocompresseur, dont la turbine des gaz est actionnée par de manière électrique par un générateur de 15 chevaux alors qu’un second moteur électrique de 55 chevaux se cache dans la boîte de vitesses à double embrayage PDK. Le bloc thermique produit 485 chevaux et 570 Nm de couple, l’ensemble hybride (appelé « T-Hybrid ») développant 541 chevaux et 610 Nm de couple en pointe. Surtout, il n’augmente la masse de la voiture que de 50 kg par rapport à l’ancienne 911 GTS, grâce à des batteries de seulement 1,9 kWh (fonctionnant en 400 volts).

Les performances de cette machine au design spécifique, avec notamment un bouclier avant à volets actifs pour privilégier le refroidissement ou la réduction de la traînée en fonction des besoins ? 0 à 100 km/h en 3 secondes et 312 km/h de vitesse de pointe, une amélioration sensible par rapport à l’ancienne GTS (et un niveau plus trop loin de la Turbo). Notez que Porsche ne communique pas sur la consommation ou le grammage CO2 pour l’instant, visiblement pas spécialement au centre des préoccupations de cette version hybride.

A partir de 131 700€

Porsche ne dévoile pour l’instant que les versions Carrera et GTS de cette 911 Type 992 Phase 2, mais les autres variantes (Carrera S, Turbo, Turbo S, GT3, GT3 RS, GT2 RS…) suivront traditionnellement. La 911 Carrera démarre à 131 700€ (140 000€ pour les 4 roues motrices, 145 900€ pour le cabriolet et 154 300€ pour la Targa 4) et le prix de la 991 GTS augmente sensiblement avec 174 900€ en France, alors que la précédente restait sous les 160 000€ (mais la nouvelle embarque plus d’équipement de série comme les roues arrière directrices). La GTS restera disponible en version 4 roues motrices (à partir de 183 200€), cabriolet (à partir de 189 100€) et Targa (197 400€).