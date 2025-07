Il y a 100 ans jour pour jour, Citroën brillait sur la Tour Eiffel

Si vous passez devant la Tour Eiffel aujourd’hui, ayez une pensée pour ce qui constitue l’un des meilleurs "coups" publicitaires de tous les temps. Le 4 juillet 1925, soit il y a 100 ans jour pour jour, Citroën investissait la Dame de fer en y inscrivant son nom en lettres lumineuses, avec une installation absolument hors-normes, fruit de l’imagination de l’ingénieur Fernand Jacopozzi. Le dispositif comprenait en effet 250 000 ampoules de 6 couleurs différentes, reliées entre elles par 6 kilomètres de câbles électriques.

Le tout permettait de composer 9 tableaux successifs en 40 secondes, affichant 6 couleurs différentes et représentant notamment des étoiles filantes ou des signes du zodiaque. Au terme de tout cela apparaissait le nom CITROËN en vertical, ainsi que le logo de la marque. Un spectacle que l’on devine assez féérique, surtout pour l’époque.

L’installation de Citroën durera jusqu’en 1934, avec quelques variations. En 1928, apparaissent notamment deux cadrans horaires de 20 mètres de diamètre, et en 1934 un thermomètre géant de 160 mètres donnant la température de Paris.

On se souvient aussi que l’aviateur américain Charles Lindbergh, lors de son vol historique en solitaire entre New York et Paris en 1927, avait utilisé la Tour Eiffel et ses inscriptions lumineuses, véritable phare dans la nuit, comme point de repère avant de se poser au Bourget.

Le scintillement tel que nous le connaissons aujourd’hui, véritable aimant à touristes avec ses 20 000 ampoules qui s’éclairent à chaque heure entre 20 heures et 1 heure du matin, apparaît d’ailleurs comme un lointain héritage de la publicité Citroën.