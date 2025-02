Avec la Fiat Grande Panda, l'électrique sans le coup de bambou

Une concurrence aiguisée

Avec la Grande Panda, Fiat débarque sur le segment des citadines polyvalentes du segment B. Plus grande que les 500 et la Panda, elle va avoir face à elle des modèles aux ambitions très élevées ou bien installés à l’image de la Peugeot e-208 ou alors les toutes nouvelles Citroën e-C3, Hyundai Inster et Renault 5 E-Tech. Justement, en termes de tarifs, elle se positionne dans la bonne moyenne de la catégorie avec des prix débutants à 24 900 €, ce qui est plus cher qu’une Citroën e-C3. L’Inster est au même prix, mais mieux équipé, tandis que les R5 et e-208 sont plus onéreuses.

À retenir : du style et une bonne idée

Avec son style extérieur et intérieur avenant, cette Grande Panda mélange avec justesse le passé et la modernité, de quoi lui donner une vraie personnalité. Toutefois, il ne s’agit pas d’une nouveauté, car c’est la tendance actuelle chez beaucoup de constructeurs. LA bonne idée de cette Panda est son câble de recharge rétractable qui se révèle ultra-pratique. Les qualités dynamiques restent pour leur part dans la moyenne de la catégorie, même s’il faut noter un confort inférieur à celui de la C3. La version électrique conviendra parfaitement à des citadines tandis que la version thermique offrira plus de polyvalence.

Caradisiac a aimé

Les prix particulièrement agressifs en thermique

Le style aguicheur et sympa

La présentation de la planche de bord

Le câble de recharge rétractable

Comportement correct Caradisiac n'a pas aimé Capacité de recharge en alternatif faible.

Moins bon confort que la C3

Consommation importante et autonomie réduite