ActualitE

Le gouvernement français veut arrêter de vous aider à installer une borne pour voiture électrique

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Dans le projet de budget de 2026 porté par le gouvernement, le crédit d’impôt alloué à l’installation d’une borne murale à domicile pour charger sa voiture électrique doit disparaître. Sans surprise, les professionnels du secteur critiquent cette mesure.

Le gouvernement français veut arrêter de vous aider à installer une borne pour voiture électrique
Une borne murale de charge à domicile, un dispositif fiscalement aidé pour l'instant en France. Photo MaxPPP.

Lorsqu’on a la chance de disposer d’un logement individuel ou au moins d’un garage individuel, on entre dans le mode d’utilisation le plus favorable à la voiture électrique : il devient alors possible de la recharger directement à domicile, à un prix plus bas que celui de la plupart des bornes publiques et sans perdre de temps à rejoindre des points de charge extérieurs.

Dans ce cas, l’installation d’une vraie borne murale plutôt qu’une simple prise électrique classique permet naturellement d’optimiser la charge de sa voiture (surtout lorsqu’on effectue régulièrement de longs trajets). Cette opération a un coût, généralement sous les 2 000€, en partie amorti par le crédit d’impôt prévu par le CIBRE d’un montant de 500€ alloué sous conditions : « Le système de charge doit être pilotable. Cela signifie qu’il doit être doté d’une capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge du véhicule électrique. Les travaux doivent être réalisés par l’entreprise qui fournit les équipements (ou par son sous-traitant). La facture doit indiquer les informations suivantes : Lieu de réalisation des travaux, nature et caractéristiques techniques des systèmes de charge pilotables et montant », peut-on lire sur le site du gouvernement.

Fini, le crédit d’impôt de 500€

Mais attention, le projet de loi de finance 2026 porté par le gouvernement français prévoit justement, outre le passage du malus écologique à 100 000€ dès 2028, la disparition de ce crédit d’impôt dans le cadre de l’installation d’une borne de charge pour voiture électrique à domicile.

Le but sera évidemment de faire quelques économies d’argent public (un peu plus de 20 millions d’euros sachant que cette disposition a été validée par plus de 45 000 Français rien qu’en 2024), dans un contexte où il faut à tout prix assainir les finances.

Des aménagements à prévoir ?

Pour l’instant, on ne parle que d’un projet de loi qui doit passer devant le parlement pour être validé. Les professionnels du secteur sont évidemment vent debout contre lui mais d’un autre côté, doit-on continuer à aider financièrement des propriétaires d’habitats individuels souvent plus aisés, alors même que la technologie électrique commence à devenir incontournable dans le paysage actuel ? Le débat est ouvert à l’Assemblée générale et au Sénat.

