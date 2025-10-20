Combien coûte la batterie de votre voiture électrique ou hybride ?

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Les voitures électriques et hybrides renferment dans leur plancher des batteries dont leur coût peut faire peur. Réparabilité, possibilité de bénéficier de l’échange standard et bien sûr le prix, le SRA a décortiqué pas moins de 21 modèles.

Kia propose de répararer les modules endommagés, mais pas d'échange standard.

Si les différentes études mettent en avant une fiabilité globalement bonne des batteries, leur coût prohibitif a de quoi inquiéter, d’autant plus que les constructeurs ne sont pas bavards à ce sujet.

Le SRA (Sécurité et Réparation Automobiles) a conduit une étude sur les batteries des véhicules électrifiés selon trois axes : les caractéristiques techniques (capacité, type de chimie), la réparabilité (remplacement d’éléments) et les tarifs des batteries (échange standard, tarif neuf).

Au registre des voitures électriques, on note de grandes disparités de tarifs. Lorsqu’une Dacia Spring facture sa batterie 11 400 €, celle d’une Kia EV6 de 84 kWh de capacité nécessite de débourser 29 782 € ! Dans l’absolu, ces chiffres sont difficilement comparables, puisque les technologies et les capacités diffèrent grandement.

En revanche, il est intéressant de se pencher sur le ratio entre le tarif de la batterie et celui de la voiture neuve. Pour nos deux exemples, la donne s’inverse avec 60 % pour la Dacia et 52 % pour la Coréenne. On note ainsi la bonne performance du Ford Mustang Mach-E (23 %), à l’inverse de la Mini Cooper E (69 %).

Comme pour de nombreuses pièces de remplacement, l’échange standard s’applique à la batterie, permettant de faire baisser sensiblement son coût, mais tous ne jouent pas le jeu. Sur les onze modèles électriques étudiés, seuls cinq le proposent (Dacia, Renault, Peugeot et Tesla) avec à la clé de belles économies, comme pour la Peugeot 208 (+ de 50 %).

Les hybrides nettement plus onéreux

Ce graphique met en lumière le ratio entre prix de la voiture et de sa batterie, mais aussi le coût très élevé du kWh pour les modèles hybrides.
Ce graphique met en lumière le ratio entre prix de la voiture et de sa batterie, mais aussi le coût très élevé du kWh pour les modèles hybrides.

Du côté des hybrides rechargeables, le ratio entre le prix de la batterie et celui de voiture est logiquement plus favorable, mais seule Mercedes propose de l’échange standard (dans le cadre de cette étude).

Enfin, les modèles hybrides sont les moins gourmands en termes de batterie. Pourtant, ce sont les plus chers par rapport à l’énergie qu’ils peuvent stocker. Le coût du kWh explose par rapport aux modèles électriques et hybrides rechargeables.

Retrouvez l’intégralité de l’étude du SRA ici.

