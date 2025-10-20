Volkswagen Touareg Final Edition, l'apothéose avant l'électrification totale

Les Volkswagen peuvent-elles s’aventurer sur les terres des marques premium ? C’était exactement l’idée de Ferdinand Piech au début des années 2000 lorsqu’il lançait le projet du SUV Touareg et de la limousine Phaeton (en plus de déclinaisons W8 de la Passat et de prototypes extravagants comme la W12).

Contrairement à la Phaeton, ce Touareg a d’ailleurs rencontré un franc succès à ses débuts au point de le faire durer sur trois générations de modèles (l’actuelle mouture a été lancée sur le marché en 2018 et restylée en 2023).

Une dernière série spéciale pour la route

On le sait, ce Touareg de troisième génération partira à la retraite l’année prochaine. Il s’offre une dernière série limitée avant cette disparition programmée, la Final Edition qui reçoit certains détails spécifiques (notamment des badges inscrits à plusieurs endroits de l’habitacle) en plus d’un équipement pléthorique.

Notons que Volkswagen France ne prévoit pas de le proposer chez nous, où il existe toujours au catalogue en version hybride rechargeable de 462 chevaux à partir de 107 500€.

Il reviendra, mais en 100% électrique

Ce Touareg de troisième génération ne sera pas remplacé immédiatement, mais Volkswagen prévoit de lui donner un successeur. Ce dernier doit reposer sur la plateforme SSP et utiliser une technologie 100% électrique, au lieu des motorisations thermiques qu’il utilisait depuis ses débuts (avec une hybridation lourde désormais).

Attention tout de même à l’évolution de la demande sur le marché pour les grands SUV électriques qui sont déjà nombreux (Volvo EX90, Mercedes EQS SUV, BMW iX, Polestar 3, Lotus Eletre, Kia EV9, Hyundai Ioniq 9…). Rappelons que chez Porsche, le Cayenne 100% électrique doit arriver l’année prochaine et reposera sur une plateforme différente (la PPE déjà utilisée par le Macan, l’Audi Q6 et l’A6 e-tron).