Le futur Porsche Cayenne électrique se dévoile entièrement, ou presque

Un simple coup de frein n’arrête pas le moteur. Et si Porsche ralenti sur l’électrique, faute d’acheteurs suffisants, il ne laisse pas tomber les watts pour autant. Simplement, la marque allemande entend bien ménager la chèvre et le chou, les batteries et les moteurs à explosion en même temps.

Alors, histoire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, le gros vaisseau Cayenne, qui devait, dès l’année prochaine, basculer dans l’ère de l’électrique exclusif, sera accompagné par le modèle thermique actuel jusqu’en 2030.

Un nouveau design pour une nouvelle génération

Loin d’être une surprise, ce nouveau modèle ménage ses effets et feuilletonne sa naissance depuis plusieurs mois. Entre photos d’espions et détails révélés, il s’effeuille petit à petit et va continuer de le faire jusqu’à son lancement commercial l’an prochain. En attendant, nous avons pu nous approcher du futur bébé, l’ausculter, découvrir (presque) tous ses secrets et effectuer quelques tours du circuit du Porsche Expérience Center de Leipzig en Saxe, mais pas au volant, hélas.

Ce nouveau Cayenne ne l’est pas seulement grâce à son changement de technologie. Sa robe est légèrement différente de celle du Cayenne 3. Par petites touches, les rondeurs s’estompent et les arêtes apparaissent, surtout sur sa face arrière. Est-ce encore un design Porsche ?

Les feux et leurs quatre leds sont toujours au rendez-vous, et la ligne dans son ensemble conserve son dynamisme et permet au gros SUV de se la jouer ballerine, malgré ses 5 m. On est très loin de la « camionnette » Cayenne de 2002, ce premier crossover de la marque qui scandalisait les puristes. Depuis, il s’est affiné, visuellement du moins, puisque le nouveau bestiau électrique va tout de même peser entre 2,5 et 2,7 tonnes selon la version.

Somme toute, ce nouveau modèle a des allures de Macan gonflé et plus anguleux, mais son habitacle et sa planche de bord sont fort différents. Mais est-ce encore une planche de bord ou une simple succession d’écrans ? De celui (incurvé) qui se trouve devant le conducteur et regroupe les trois compteurs historiques de Porsche, mais en 3D, à l’écran central qui dégouline sur la console en passant par celui qui s’étale, tout en longueur, devant le passager, aucun recoin n’est épargné.

Toutes les fonctions classiques sont évidemment disponibles, auxquelles s’ajoutent des dizaines de personnalisations possibles, mais aussi la possibilité de jouer (grâce à des manettes fournies) à des jeux vidéo tout en roulant (pour les passagers) et à l’arrêt pour le conducteur, histoire de s'occuper lors des arrêts de recharge.

Des arrêts qui ne devraient pas permettre de multiplier les parties puisque Porsche revendique une autonomie totale de plus de 600 km (à soumettre à une conduite réelle) et une recharge rapide en 400 w de 10 minutes pour grappiller 300 km avec la batterie de 113 kWh bruts et 108 utiles. Une lourde batterie qui fait la pluie et le beau temps, puisque pour la maintenir à température pour la charge comme pour les contraintes d’accélération, elle est munie de capteurs météo prédictifs.

Ainsi, lorsque le conducteur programme une destination, la voiture connaît le temps qu’il fait sur le trajet à l’arrivée et rafraîchit (ou réchauffe) la batterie pour qu’elle soit à température optimale. Le Cayenne se la joue aussi Formula E puisqu’il revendique un mode de récupération énergétique similaire, avec une capacité de 600 kW. Cette batterie climatisée et auto régénératrice peut également se recharger par induction.

Une plaque posée au sol de son garage (moyennant 5 000 euros en option) et un capteur (2 000 euros) fixé sous la voiture, à l’avant, et le tour est joué. Lorsque le Cayenne s’arrête à une quinzaine de centimètres au-dessus de la plaque, la recharge se déclenche automatiquement, en 11 kw seulement, mais avec une efficience de 90 %, un très bon score, puisqu’une charge filaire classique est efficace à 94 %.

Les ingénieurs Porsche ont même pensé aux chats de leurs clients. Car si l’espace entre la voiture et le capteur est un peu étroite pour un chien, les félins passent sans problème. Et eux qui adorent les recoins chauds seront servis. Alors, pour éviter de griller minou, la R&D de Zuffenhausen a installé des détecteurs autour de l’auto. Dès que le chat s’approche des soubassements du Cayenne, la recharge se coupe, pour reprendre lorsqu’il s’éloigne.

Un système pratique qui a tout de même un petit inconvénient : si Mistigri a décidé de faire sa nuit sur la plaque ou juste à côté, la batterie risque de ne pas être suffisamment chargée le matin au moment où le propriétaire de l’auto est pressé d’aller au boulot.

Roi de l’off road comme de la piste

Dommage, car avec une batterie bien chargée, il aurait pu profiter des avantages de son Cayenne, à commencer par une puissance de 800 ch, supérieure à celle du Macan Turbo dont le gros SUV reprend la plateforme PPE. Cette puissance, répartie sur deux moteurs entre les essieux avant et arrière, passe même à 1 000 ch pendant 10 secondes par un effet de boost. De quoi justifier l’usage du Launch Control, son 0/100 km/h en moins de 3 s, son 0/200 km/h en 8 s et son impression d’être incrusté au fond du siège qui intègre pas moins de 18 positions de réglages pour trouver la sienne.

Cette cavalerie est évidemment soignée aux petits oignons par une suspension pneumatique, un différentiel actif PTV + et quatre roues directrices. Et aux mains d’un pilote d’essai Porsche, le cocktail de ces béquilles électroniques donne un grip constant quelles que soient les conditions, et un confort plus qu’honorable quelles que soient les manœuvres.

Évidemment, le portrait-robot d’un propriétaire de Cayenne ne correspond pas vraiment à un pilote poussant l’engin à ses limites sur un circuit du fin fond de la Saxe. Il n’est pas non plus un baroudeur fan d’off road, même si son SUV est capable du pire, avec des aides au franchissement au moins du niveau de celles que l’on retrouve à bord d’un Range Rover ou d’un Defender.

En revanche, cet heureux propriétaire sera ravi d’apprendre que sa nouvelle auto est capable de tracter son bateau de 3,5 tonnes et qu’il dispose d’un coffre de 553 litres, extensible à 1 588 litres avec les sièges rabattus. Enfin, il se demandera combien va lui coûter cette belle mécanique. Les réponses à ces quelques questions lui seront peut-être livrées dans quelques semaines, lorsque le nouveau Cayenne sera entièrement dévoilé, jusque dans ses moindres détails.