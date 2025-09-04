Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche Cayenne 4

Le futur Porsche Cayenne électrique pourra se recharger par induction, comme un smartphone

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Pierre-Olivier Marie

27  

A quelques jours de l’ouverture du salon de Munich, Porsche dévoile l’une des armes secrètes de son nouveau Cayenne électrique: un système de recharge par induction pour lequel il annonce une efficience de 90%.

Le futur Porsche Cayenne électrique pourra se recharger par induction, comme un smartphone

Si l'on connaît bien la recharge par induction pour les smartphones, cette technologie reste encore bien embryonnaire dans l’automobile. On se souvient qu’en 2017 BMW avait commercialisé un système de ce type pour la 530e, mais il s’agissait d’une hybride rechargeable et le procédé n’a pas vraiment marqué son époque. Les choses pourraient changer avec le nouveau Cayenne, qui sera présenté sous une forme (joliment) camouflée la semaine prochaine au salon de Munich.

Partant du constat que 75% de la recharge d’une électrique s’opère la nuit à domicile, Porsche s’est attaché à mettre au point un système aussi facile que possible au quotidien, et qui n’oblige pas à devoir manipuler un câble lourd et souvent sale.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Le principe de fonctionnement en est assez simple. Fixée au sol, une large plaque intègre une bobine émettrice composée de cuivre et de ferrite. Le courant alternatif circulant dans cette bobine génère un champ magnétique. Quand la voiture, entre les roues de laquelle est greffé un récepteur intégrant une bobine secondaire, prend place au-dessus de cette plaque, le champ magnétique génère un courant alternatif qui se voit ensuite converti en courant continu et nourrit la batterie du Cayenne (batterie dont on ne connaît pas encore la capacité, NDLR).

Caradisiac, avec une poignée d’autres médias, a pu tester le fonctionnement du système : le conducteur est guidé par l’intermédiaire de l’écran central multimédia pour trouver la bonne position. Une fois la voiture bien placée, elle s’abaisse légèrement et la recharge démarre automatiquement, sans intervention aucune. 
Caradisiac, avec une poignée d’autres médias, a pu tester le fonctionnement du système : le conducteur est guidé par l’intermédiaire de l’écran central multimédia pour trouver la bonne position. Une fois la voiture bien placée, elle s’abaisse légèrement et la recharge démarre automatiquement, sans intervention aucune. 

Porsche assure avoir (presque) résolu l’un des défauts de la recharge par induction, à savoir la déperdition d’énergie, et revendique une efficience de l’ordre de 90%. Et si la puissance de charge de ce système plafonne à 11 kW, ce qui est relativement faible dans l’absolu, cela correspond en réalité largement aux besoins quotidiens. Une voiture électrique ne doit pas "faire le plein" toutes les nuits, aussi 11 kW permettent-ils de récupérer en quelques heures l’équivalent de ce qui aura été consommé pendant la journée. Et on rappellera aussi que la plupart des chargeurs à domicile plafonnent à 7 kW.

Ce système sera proposé en option sur le Cayenne E4 (sa désignation en interne chez Porsche), lequel sera dévoilé en fin d’année et commercialisé début 2026. Il faudra compter un supplément de l’ordre de 5000 € pour la dalle de recharge, à quoi s ‘ajouteront environ 2000 € pour la plaque greffée sur l’essieu avant de la voiture.  

La plaque de recharge mesure 117 cm de long, pour 78 de large et 6 d’épaisseur, pour une cinquantaine de kilos. Comme une Wallbox, elle peut être déployé dans un garage comme à l’extérieur, ne craignant ni la pluie ni la neige.
La plaque de recharge mesure 117 cm de long, pour 78 de large et 6 d’épaisseur, pour une cinquantaine de kilos. Comme une Wallbox, elle peut être déployé dans un garage comme à l’extérieur, ne craignant ni la pluie ni la neige.
La plaque greffée entre les roues avant pèse une quinzaine de kilos.
La plaque greffée entre les roues avant pèse une quinzaine de kilos.
Ce show car dispose d'une incroyable carrosserie phosphorescente. Un système composé d'électrodes (500 mètres de câblage en tout!) et de matérieux electroluminescents, recouvert par 100 litres de vernis, "allume" les diverses inscriptions, parmi lesquelles des barres blanches au bas des portières indiquant la progression du niveau de charge de la batterie. Le tout s'avère inapplicable en série, mais c'est sacrément joli à voir!
Ce show car dispose d'une incroyable carrosserie phosphorescente. Un système composé d'électrodes (500 mètres de câblage en tout!) et de matérieux electroluminescents, recouvert par 100 litres de vernis, "allume" les diverses inscriptions, parmi lesquelles des barres blanches au bas des portières indiquant la progression du niveau de charge de la batterie. Le tout s'avère inapplicable en série, mais c'est sacrément joli à voir!

Photos (6)

Voir tout
27  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Porsche Cayenne 4

Porsche Cayenne 4

SPONSORISE

Actualité Porsche

Voir toute l'actu Porsche

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/