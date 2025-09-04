Le futur Porsche Cayenne électrique pourra se recharger par induction, comme un smartphone

Si l'on connaît bien la recharge par induction pour les smartphones, cette technologie reste encore bien embryonnaire dans l’automobile. On se souvient qu’en 2017 BMW avait commercialisé un système de ce type pour la 530e, mais il s’agissait d’une hybride rechargeable et le procédé n’a pas vraiment marqué son époque. Les choses pourraient changer avec le nouveau Cayenne, qui sera présenté sous une forme (joliment) camouflée la semaine prochaine au salon de Munich.

Partant du constat que 75% de la recharge d’une électrique s’opère la nuit à domicile, Porsche s’est attaché à mettre au point un système aussi facile que possible au quotidien, et qui n’oblige pas à devoir manipuler un câble lourd et souvent sale.

Le principe de fonctionnement en est assez simple. Fixée au sol, une large plaque intègre une bobine émettrice composée de cuivre et de ferrite. Le courant alternatif circulant dans cette bobine génère un champ magnétique. Quand la voiture, entre les roues de laquelle est greffé un récepteur intégrant une bobine secondaire, prend place au-dessus de cette plaque, le champ magnétique génère un courant alternatif qui se voit ensuite converti en courant continu et nourrit la batterie du Cayenne (batterie dont on ne connaît pas encore la capacité, NDLR).

Porsche assure avoir (presque) résolu l’un des défauts de la recharge par induction, à savoir la déperdition d’énergie, et revendique une efficience de l’ordre de 90%. Et si la puissance de charge de ce système plafonne à 11 kW, ce qui est relativement faible dans l’absolu, cela correspond en réalité largement aux besoins quotidiens. Une voiture électrique ne doit pas "faire le plein" toutes les nuits, aussi 11 kW permettent-ils de récupérer en quelques heures l’équivalent de ce qui aura été consommé pendant la journée. Et on rappellera aussi que la plupart des chargeurs à domicile plafonnent à 7 kW.

Ce système sera proposé en option sur le Cayenne E4 (sa désignation en interne chez Porsche), lequel sera dévoilé en fin d’année et commercialisé début 2026. Il faudra compter un supplément de l’ordre de 5000 € pour la dalle de recharge, à quoi s ‘ajouteront environ 2000 € pour la plaque greffée sur l’essieu avant de la voiture.