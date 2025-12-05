La Toyota GR GT, c’est du jamais vu

Voilà des années qu’on attendait que Toyota lève enfin le voile sur ses nouvelles voitures de sport d’exception, quinze ans après la désormais mythique Lexus LFA. Et cette fois, d’ailleurs, la voiture n’est plus une Lexus. La division premium du groupe aura bien droit à une déclinaison 100 % électrique du modèle un peu plus tard, mais c’est un badge Toyota GR qui se place sur la face avant et la poupe de cette grosse voiture de sport à moteur avant et deux places.

La Toyota GR GT affiche un style déroutant, d’ailleurs, avec un très long capot et un style chargé. La filiation avec les gentils modèles de la gamme classique sera facile à faire avec une telle calandre et la voiture mesure 4,82 mètres. Elle est sensiblement plus grosse qu’une Porsche 911, plus longue qu’une Mercedes-AMG GT (4,78 mètres) ou qu’une Ferrari 12cilindri (4,73 mètres) et s’approche presque d’une Lamborghini Revuelto (4,95 mètres).

Un châssis en aluminium assez lourd

Toyota explique que la voiture repose sur un châssis en aluminium renforcé de panneaux en carbone, mais l’auto est lourde : 1 750 kg sur la balance (ou un peu moins, précise-t-on), ce qui l’approche d’une Aston Martin Vantage plutôt que des super-sportives les plus légères. Côté suspension, la voiture utilise des doubles triangles connectés à des roues dont les freins sont en carbone (Brembo), chaussées de Michelin Pilot Sport Cup 2 sur mesure.

Comme prévu, le moteur est un V8 biturbo de 4,0 litres développant 650 chevaux. Il possède un carter sec et se connecte à une boîte automatique à huit rapports (montée à l’arrière de la voiture façon « transaxle ») qu’on espère rapide. Le bloc produit au moins 850 Nm de couple en puissance maximale et pourra compter sur une électrification qu’on imagine légère (pour l’instant les informations techniques manquent un peu et la voiture pourrait encore évoluer d’ici sa commercialisation).

Rendez-vous en 2027

La Toyota GR GT de série n’arrivera qu’en 2027, à un prix qu’on imagine aux environs des 200 000€ compte tenu de ses caractéristiques techniques. La version de compétition de la voiture, engagée en catégorie GT3, débutera elle aussi cette saison-là et n’a donc pas encore fini sa mise au point.