EN BREF Coupé 2+2 Version hybride rechargeable 816 chevaux 0 à 100 km/h en 2,8 secondes 320 km/h 229 050€ pour cette version

La tradition des GT Mercedes d’exception au très long capot remonte à l’année 1954 et à la sortie de la fameuse 300 SL, cette auto toujours considérée aujourd’hui comme l’une des plus belles voitures de tous les temps avec ses rondeurs subtiles et ses portes papillon. Positionnée face à la Porsche Carrera GT et à la Ferrari Enzo avec une approche plus « grand tourisme » que « supercar », la spectaculaire Mercedes-McLaren SLR de 2003 s’inspirait bien évidemment de cette 300 SL (et de la 300 SLR). En 2010, la SLS AMG perpétuait cette tradition des grosses voitures de sport à moteur avant, avec une silhouette encore plus proche de celle de son ancêtre (merci les portes papillon !).

dailymotion La nouvelle Mercedes-AMG GT est une voiture de rêve qui change de genre

Arrivée en 2014, la première Mercedes-AMG GT se plaçait face à la Porsche 911 et se voulait un peu plus abordable. Lancée l’année dernière, la seconde génération grossit et se définit désormais comme une sportive à quatre places (2+2), pour la première fois dans l’histoire de ces Mercedes conçues pour le plaisir de conduite. Elle s’étend désormais sur 4,72 mètres de long, possède toujours un capot à la longueur presque caricaturale et une silhouette très proche de celle de la précédente mouture avec sa poupe tronquée. Très forte en gueule, elle rendrait une Porsche 911 banale si vous la gariez à côté de cette grosse machine à la face avant si énervée.

Comme la première AMG GT, ce nouveau modèle dispose toujours d’un V8 bi-turbo de 4,0 litres installé en position centrale avant. Mais un rapide coup d’œil à sa fiche technique suffit à comprendre qu’elle change de genre : fini le moteur à carter sec, la boîte de vitesses à double embrayage ou l’architecture « transaxle » permettant d’optimiser la répartition des masses. La nouvelle AMG GT utilise la dernière version du V8 maison, mais accouplé à une classique boîte automatique située en sortie de vilebrequin exactement comme le cabriolet SL (qui partage désormais sa plateforme avec ce coupé).

La puissance dépasse celle de la précédente génération, avec 585 chevaux et 800 Nm de couple pour la version GT 63 déjà aussi puissante que l’ancienne GT-R, ou carrément 816 chevaux en pointe pour la version haut de gamme hybride rechargeable GT 63 S E Performance que nous essayons aujourd’hui. Hélas, la masse augmente aussi sensiblement avec 1 970 kg pour la première citée et 2 195 kg à vide pour notre version électrifiée. Une belle inflation sachant que la première AMG GT restait sous les 1 700 kg !

Et à l’intérieur ? L’esprit ne change pas à l’avant avec une planche de bord aussi spectaculaire que sa carrosserie. Elle se dote bien évidemment des écrans désormais de rigueur sur tout le marché automobile, avec un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et une tablette tactile centrale de 11,9 pouces au format portrait. La qualité de finition se situe au niveau attendu pour une Mercedes d’exception avec de très beaux habillages et des sièges aussi confortables qu’enveloppant. La position de conduite à ras le sol excite un peu, même si on se situe plus haut que dans l’ancienne.

Bardée de technologie, cette AMG GT de seconde génération possède donc aussi d’inédits sièges arrière. Hélas, on parle de sièges conçus pour des humains ne mesurant pas plus d’un mètre 50 uniquement. Impossible pour un adulte comme moi de s’y mettre sans avoir à plier totalement la tête sous la custode arrière, avec les jambes écartées au maximum autour du siège conducteur. Exactement comme dans une Porsche 911, donc, même si l’auto se rapproche désormais de la taille des Aston Martin DB12 et autres Bentley Continental GT. En revanche, le coffre d’une capacité de 321 litres permettra de voyager comme dans une bonne compacte familiale (d’autant plus qu’on peut rabattre la banquette arrière). Dans la version hybride rechargeable E Performance, en revanche, il faudra se contenter de 192 litres à cause de la présence du moteur électrique arrière et des batteries.